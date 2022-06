Borba za avto ultimativnega Jamesa Bonda: eleganca, hitrost in prestiž

Pooseblja eleganco, hitrost, prestiž, obdaja ga tudi avra pustolovščin in v misli prikliče podobe posteljnih plesov z omamno lepimi ženskami. Z vsem tem povezujemo srebrnega jeklenega konjička astona martina DB5 vse od leta 1964, ko se je zableščal v tretjem filmu iz franšize o ikonskem tajnem agentu 007, nesmrtnem Jamesu Bondu, in s podobnim magnetizmom privlačil gledalce kot Sean Connery, ultimativni James Bond, ki se je v Goldfingerju usedel za njegov volan.

Vanj se je zaljubil tudi zvezdnik. FOTO: Osebni Arhiv

Odtlej velja za enega najslavnejših avtomobilov in je eden najbolj iskanih med zbiratelji. Ne le ker jih je bilo izdelanih manj kot 1100, pač pa seveda tudi zaradi slavnega filmskega vohuna, kot bi se z avtom na lastnika preneslo nekaj Bondove karizme. In prav za ta avto se bodo na dražbi sredi avgusta lahko grebli najbolj goreči ljubitelji avtomobilov in slovite filmske franšize. A zgolj tisti z globokimi žepi, saj si dražitelji zanj obetajo okoli dva milijona, čeprav ne bi nikogar presenetilo, če bo končni znesek to številko presegel.

Ne, s srebrnim lepotcem ne boste dobili dela filmske zgodovine, koščka bondijade, ampak kar čisto pravega Jamesa Bonda. Licitacijski boj se namreč ne bo vnel za tistega astona martina, v katerem je Connery drvel pred prižganimi filmskimi kamerami, ampak za tistega, ki si ga je kupil zvezdnik sam in je skrbno počival v njegovi garaži.

Del izkupička bo šel v dobrodelni sklad Seana Conneryja.

»Oče je na dolgo in široko govoril o tem, da si je kupil lastnega DB5 iz preproste ljubezni do lepih avtomobilov. A mislim, da mu je na tihem v resnici predstavljal tisti del njegovega življenja, ki je bil resnično izjemen. S tem avtomobilom je ujel poseben trenutek,« je dejal Jason Connery, sin pokojnega oskarjevca, ki ga bomo vedno povezovali s šarmantnim vohunom.