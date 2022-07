Bono pri 40 letih izvedel za skrivnega brata

Bolečino ob izgubi matere pri rosnih 14 letih je Bono, vodilni glas skupine U2, prelil v glasbo, več njegovih uspešnic namreč pripoveduje prav o soočanju z izgubo mame Iris, ki je nenadno in povsem nepričakovano umrla zaradi možganske anevrizme leta 1974. A šoka pri tedanjih 14 letih še ni znal predelati, ventila za svojo bolečino še ni našel v glasbi, vseeno pa je zvezdnika razjedala krivda, ker v teh temnih trenutkih za vso družino ni bil v zadostno podporo očetu Bobu.

Pevcu so se iz ljubezni z ženo Alison rodili štirje otroci, tudi hčerka Eve (na fotografiji). FOTO: The Photo Access, Cover Images

»Občutek imam, da mu nisem stal ob strani, ne dovolj, ne toliko, kot bi moral in bi lahko. Po materini smrti je prestajal težke čase, to je bilo očitno, a videl sem, da ga žrejo tudi druge reči. S srcem in mislimi je bil drugje.« Kje, Bono ni vedel, a se je to, kar ga je nekje v podzavesti begalo, postavilo na svoje mesto malce pred Bobovo smrtjo leta 2000, ko mu je oče priznal svojo veliko skrivnost. Da ima še enega sina, Bono pa polbrata.

Vodilni glas skupine U2 je bolečino ob materini smrti prelil v več pesmi. FOTO: Mike Blake, Reuters

Gen nadležnosti

Po materini smrti je bil prepričan, da sta mu na svetu ostala le oče in osem let starejši brat Norman. A v resnici je bil nekje še en fant, s katerim si deli genski zapis, za kar pa je Bono izvedel šele kot odrasel moški, pri svojih 40 letih. »Imam še enega brata, ki ga imam rad in ga obožujem, a zanj nisem vedel,« je pevec s svetom delil družinsko skrivnost, za katero je tudi sam izvedel šele leta 2000, malce preden mu je pri 75 letih umrl oče. Tedaj mu je Bob zaupal, da se mu je iz afere rodil sin, za katerega ni vedel nihče, niti Iris se o prevari menda ni sanjalo. »Družina si je zelo blizu. Opazil sem, da mojega očeta povezuje globoko prijateljstvo s to čudovito lepo žensko, ki je del družine. In nato sta imela otroka. Vse to pa je bilo velikanska skrivnost.« Pri tem Bono ni razodel, kdo je skrivnostna ženska in kdaj je nevede dobil polbrata. »Očeta sem vprašal, ali je ljubil mojo mamo. Pritrdil je. Pobaral sem ga, kako se je potem to lahko zgodilo, na kar mi je zgolj odvrnil, da se je pač zgodilo in je nato poskušal ravnati pravilno. Ni se mi opravičeval, zgolj navajal je dejstva.«

Imam še enega brata, ki ga imam rad in ga obožujem, a zanj nisem vedel.

Priznava, da z njim kot otrokom in mladostnikom ni bilo najlažje. Bil je precej nadležen. FOTO: Andy Phillips, cover Images

Novice o skrivnem polbratu in očetovi nezvestobi Bono na začetku morda ni sprejel najbolje. A kakor koli se je že spoprijel z družinsko skrivnostjo, je danes z vsem pomirjen. Tudi s tem, da je bil njegov odnos z očetom precej zapleten. »Prepričan sem, da z menoj ni bilo najlažje, vsekakor sem dobil gen nadležnosti,« je iskren pevec, ki pa je leto po očetovi smrti, bilo je 2001., v cerkvici v Franciji za očeta prižgal svečo in se mu opravičil za vse, kar je z njim pretrpel, in za njun težki odnos. »V cerkvi ni bilo nikogar. Prižgal sem svečo, pokleknil in se mu na glas opravičil. Ker mu nisem stal ob strani, ko bi moral, in mu povedal, da danes vem, da je ogromno prestajal. V tistem sem se počutil svobodnega.«