Bondovo dekle po napačni razglasitvi smrti zdaj res umrlo

Njena smrt ni povezana s covidom 19

Preobrat za preobratom

Ameriška igralka, znana kot nekdanje Bondovo dekle ter po vlogah v televizijskih serijah Oh, ta sedemdeseta in Čarlijevi angelčki, je po besedah njenega partnerjazdaj res umrla v ponedeljek zvečer v bolnišnici v Los Angelesu. Njen publicistje sicer smrt napačno naznanil že v nedeljo.Ameriški mediji, med njimi The New York Times in Vanity Fair, poročajo, da je Pingel novinarje najprej obvestil, da je Robertsova umrla v nedeljo, nakar je O'Brien zagotovil, da to ni res, ker je bila še vedno živa, ampak v kritičnem stanju. 65-letna igralka je potem res umrla v ponedeljek zvečer, vendar vzroka smrti še niso objavili.Njeno smrt je po telefonskem klicu zdravnikov Robertsove potrdil O'Brien, ki je za Fox News povedal, da je bila v bolnišnici zaradi zapletov ob vnetju sečevoda. Igralko so 24. decembra prepeljali v bolnišnico, potem ko je omedlela med sprehajanjem psov. Pingel je povedal, da njena smrt ni povezana s covidom 19, čeprav je imela po prihodu v bolnišnico težave z dihanjem in so jo priključili na ventilator. Pingel drugega vzroka za njene zdravstvene težave ni navedel.O'Brien je za TMZ dejal , da je Robertsovo nazadnje v nedeljo obiskal v bolnišnici in zdravniki so ga obvestili, da umira. Ko je bil v sobi, ga je pogledala in mu skušala dati roko, nakar je omedlela, O'Brien pa je zapustil bolnišnico brez pogovora z zdravniki. Iz bolnišnice so ga potem poklicali v ponedeljek sredi intervjuja za TMZ in mu zagotovili, da še ni umrla. Danes pa so ga nato obvestili, da je umrla v ponedeljek zvečer.