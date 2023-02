Bondovo dekle je postala mamica (FOTO)

Angleška lepotica Gemma Arterton je prevzela najpomembnejšo vlogo v življenju, postala je mamica! »Ravno sem dobila otroka. Zelo zelo sva srečna. Najin sin se je rodil malce pred božičem, je najin božični škratek,« je razkrila radostno novico, ki sta jo z možem Roryjem Keenanom uspešno skrivala skoraj dva meseca.

Dobila je precej ostrih kritih, ker je sprejela vlogo Bondovega dekleta.

A varovanja zasebnosti je zvezdniški parček že vajen in v tem uspešen, saj sta se zaljubljenca septembra 2019 poročila v popolni tajnosti, podobno se nikomur ni niti sanjalo, da bosta zibala, vse do novembra lani, ko je zvezdnica svoj trebušček le slab mesec pred porodom prvič pokazala na filmskem festivalu​ Raindance. In presenetila vse.

Imena ni razkrila

Na novo družinsko dinamiko se je Artertonova verjetno že nekoliko navadila. Njen sinček, čigar ime je še vedno skrbno varovana skrivnost, je namreč star že sedem tednov. »Povsem me je omrežil in ovil okoli prsta. Obožujem biti mama, čudovito je!« čustev ne more skrivati, čeprav je priznala, da bi si želela, ko lahko bi z novorojenčkom v hiši dobila tudi malce več spanca. A če odštejemo neprespane noči, jo je materinstvo povsem zasvojilo, čeprav tega verjetno ni pričakovala. Preden je namreč spoznala Roryja, ni bila niti prepričana, ali so otroci sploh zanjo.

»Načrtovati popoln trenutek, kdaj se odločiti in dobiti otroka, je nemogoče. Vem pa, da na otroke (še) nisem pripravljena. Želim se namreč dokazati v filmski industriji, biti dovolj uspešna, da lahko naredim premor in se spet vrnem. A to bo mogoče le, če se še bolj dokažem in dosežem kaj, na kar bom ponosna,« je pred slabim desetletjem na prvo mesto postavljala kariero, čeprav se je tedaj že lahko pohvalila z nazivom Bondovega dekleta v filmu Kvantum sočutja, ki jo je izstrelil na filmsko nebo.

Leta 2008 se je ob Danielu Craigu v vlogi najbolj slavnega vohuna, Jamesa Bonda, zavihtela med obetavne filmske zvezdnice. Vloga Bondove lepotice Strawberry ji je namreč prinesla filmsko odličje empire za najboljšo novo igralko. A kljub temu in čeprav vse odtlej njena kariera počasi, a vztrajno raste – med drugim je zaigrala v kinouspešnicah, kot so Perzijski princ: Sipine časa, Kingsman: Tajna služba in Spopad titanov –, je bila na tnalu ostrih kritik, ker je sprejela vlogo Bondovega dekleta.

37 let je stara.

»To je bilo na začetku kariere. Bila sem revna kot cerkvena miš in presrečna sem bila, če sem sploh dobila kakšno delo. Še toliko bolj, če mi je prineslo malce denarja. Na račun Kvantuma sočutja so me precej kritizirali, toda tedaj sem bila stara 21 let, na grbi sem imela študentsko posojilo, poleg tega pa, kakor koli obrneš, šlo je za Jamesa Bonda. Z leti sem sicer spoznala, skozi kako mačistično lečo filmi iz bondiade orisujejo ženske, Strawberry bi v resnici morala reči ne in nositi čevlje brez pete.« Danes se torej ne strinja s prikazovanjem ženskih likov v franšizi, vseeno pa je bila prav vloga Bondovega dekleta njena odskočna deska.

Obožuje biti mamica. Edini minus je pomanjkanje spanca.

Gemma preseneča samo sebe, kako hitro je sprejela vlogo mamice. Preden je dobila sina, jo je namreč neznansko skrbelo, ali ji bo uspelo uskladiti družinsko življenje s poklicnim. »Precej nevrotična sem in v svojem bistvu nekdo, ki ga nenehno in vse skrbi. Zato me je precej težilo vprašanje, ali bom, če in ko bom imela otroka, lahko počela vse, kar počnem brez njega,« je priznala strahove, ki so izhajali iz otroštva. »Ko sem bila deklica, mama in babica nista delali. Mislim, da sta bili zaradi tega nekoliko nesrečni. To je močno vplivalo name.«

Zgradila si je uspešno kariero. FOTO: Pa Images/instarimages.com