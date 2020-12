Bondova pištola za več kot 200.000 €

Več kot 500 spominkov

Prvi film o Jamesu Bondu velja po mnenju mnogih za najboljšega v celotni franšizi,, ki se je kot prvi prelevil v ikoničnega tajnega agenta, je bil tudi po najstrožjih ocenah najprepričljivejši v vlogi 007.Zato ne preseneča, da gredo rekviziti, ki so pomembno zaznamovali uspešnico Dr. No iz leta 1962, za med, tako so za 210.000 evrov na dražbi minuli teden prodali pištolo walther PP, katere lastnik je zdaj anonimni zbiratelj.Kdo je ponosni lastnik legendarnega orožja, ki sicer ni več uporabno, ni znano, o sebi pa je povedal, da je velik navdušenec nad franšizo in da si je večkrat ogledal prav vse filme, tako da lahko sklenemo, da je šel zaklad v prave roke. Pri avkcijski hiši Julien's so zadovoljni z izkupičkom, ne nazadnje so pričakovali znesek nekje do 160 tisočakov, a je vse, povezano z Jamesom Bondom, v zadnjem času občutno pridobilo vrednost, sploh od oktobra, ko je igralski zvezdnik Connery umrl na Bahamih v 91. letu starosti.Spomnimo, škotski zvezdnik je tajnega agenta upodobil kar sedemkrat, in sicer med letoma 1962 in 1983, vsi igralci, ki so se pozneje prelevili v junaka, so bili le njegova bleda senca, zdaj ocenjujejo kritiki. Pri dražbeni hiši na Beverly Hillsu so prodali še številne druge filmske rekvizite, več kot 500 kosov dragocene hollywoodske zgodovine je šlo v roke zasebnih zbirateljev, denimo kostumi in spominki zvezdnikovin, odlično se je odrezala čelada, ki jo je med pilotiranjem reaktivnega lovca nosil ikonični Maverick oziroma, zaslužila je namreč 90.000 evrov, meč, ki ga je v znamenitem Šunduvihtel, pa je iztržil 28 tisočakov.Prodali so še črno usnjeno jakno, ki je zapečatila neustrašno podobo Terminatorja oziroma, lebdečo desko, s katero v drugem delu trilogije Vrnitev v prihodnost beži, pa tudi prvo obleko, ki jo jekot prva ameriška dama nosila ob moževi izvolitvi.