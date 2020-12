Bondov zlikovec snemal v Ljubljani

osebni arhiv V ljubljanskem hotelu Slon so bili nad zvezdniškim gostom navdušeni. FOTO: Osebni Arhiv

Madsa smo lahko gledali tudi v priljubljeni seriji Hannibal, igral pa je v filmskih uspešnicah, kot so Casino Royale, Lov, Doktor Strange, Kraljevska afera in Rogue One: Zgodba vojne zvezd.

Pretekli mesec ste danskega igralcalahko videli tudi pri nas. Vsaj tisti filmoljubi, ki niste zamudili Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala Liffe, čeprav je letos potekal v nekoliko spremenjenem formatu, kar z domačega kavča prek platforme videa na zahtevo. V naboru filmskih poslastic je bila namreč tudi danska komedija Nažgani, v kateri se je Mikkelsen v vlogi srednješolskega učitelja, ki je padel v globoko osebno krizo, spraševal, ali je povišana raven alkohola v krvi res slaba stvar.Toda danski zvezdnik v preteklih dneh ni prišel v Ljubljano le na filmskem traku, v popolni skrivnostnosti se je dva tedna tudi v živo mudil v naši prestolnici.Šarmantnemu zvezdniku, ki je obraz danske kinematografije, sicer pa tudi precej zveneče ime v hollywoodskih krogih, je uspelo obiti medijski pomp. Vse do zadnjega je namreč skrival svoj obisk Ljubljane, šele ob njegovem slovesu so iz hotela Slon lahko sporočili, da so gostili zlikovca iz 21. bondovske pustolovščine, Casino Royale, v kateri je Madsu kot bankirju svetovnih teroristov prekrižal zle načrte agent 007 v podobi»Minulih nekaj dni smo gostili nadvse posebno filmsko ekipo, ki je v Sloveniji snemala grozljivko,« so objavili fotografijo z igralcem in dodali, v kolikšno čast jim je bilo imeti v svoji sredi tega hollywoodskega prvoligaša, ki pa se je izkazal tudi kot nadvse skromen in topel človek.Kakšno grozljivko je Mikkelsen snemal v naših krajih, ni znano. Nikakor pa to ni edini filmski projekt, ki ga ima igralec trenutno v delu. V tretjem iz fantazijske franšize Fantastične zveri je namreč zamenjalNaj spomnimo, ta je zaradi izgubljene tožbe proti britanskemu tabloidu The Sun, ki je Deppa označil za pretepača (zdaj že bivše) žene, kar je v razsodbi potrdil tudi sodnik, na prošnjo studia Warner Bros z njimi prekinil sodelovanje.Vlogo zlobnega čarovnika Gellerta Grindelwalda, ki ga je Depp odigral že v drugem delu, pa bo zdaj odigral Mads. Kajti čeprav je bilo nekaj ugibanja, ali ne bo po Deppovem odhodu čarovniškega zlikovca morda upodobil, ki se je v podobni temačni vlogi odlično znašel v prvem iz franšize, so se na koncu odločili za Madsa. Govori se tudi zato, ker naj bi bil režiservelik oboževalec Dančevega igralskega opusa.Yates naj bi bil več kot zadovoljen z Deppovo zamenjavo, v vlogi pa se bo Mikkelsen verjetno znašel kot riba v vodi, saj je že večkrat dokazal, da mu upodabljanje negativcev odlično leži.Vprašanje je zgolj, kako bodo to sprejeli oboževalci franšize in Deppa, saj so se nemudoma po Johnnyjevem vsiljenem slovesu začeli pozivi k bojkotu filma, ki naj bi na velika platna prišel leta 2022, kar vrstiti. Čeprav ti niso edini buren odziv zvezdnikovih oboževalcev. Kot odziv na izgubljeno tožbo, zaradi katere so mu že vzeli eno vlogo, so Deppovi ljubitelji namreč zagnali tudi spletno peticijo za umik Heardove iz drugega dela Aquamana, v katerem naj bi ponovila svojo vlogo princese Mere. Zbrala je že več kot 1,5 milijona podpisov, torej je že presegla polovico od zastavljenih treh milijonov.Doslej podpisani pa zatrjujejo, da Amber že vse od leta 2017 »sistematično vodi lov na čarovnice, da bi uničila Deppovo hollywoodsko kariero«. Pa tudi da je sama nasilnica, obtožbe, da jo je mož tepel, pa hladnokrvne laži.