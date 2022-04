Bolni zvezdnik zapušča Hollywood: Postalo je jasno, da ne more več igrati

Že leto ali dve se je po hollywoodskih kuloarjih šepetalo, da je Brucea Willisa zadelo prekletstvo postopne izgube spomina, zaradi česar lahko snema po večini le še nizkokvalitetne filme zgolj s pomočjo slušalk, prek katerih mu prišepetavajo besedilo, in celo s pomočjo dvojnikov.

Z Emmo sta se poročila 2009., rodili sta se jima dve hčerki. FOTO: Osebni Arhiv

Te govorice o demenci pa so v zadnjih tednih postajale vse bolj glasne in zvezdnikova družina je sklenila prekiniti molk in svetu povedati sicer nekoliko drugačno, a še vedno podobno bolečo resnico. Ena največjih akcijski zvezd se zaradi diagnosticirane afazije oziroma izgube govornih sposobnosti poslavlja od filmskih kamer.

Bogata zapuščina

Predajanje sporočil. Jasen govor in razumevanje povedanega in prebranega, kar igralcu omogoči, da se potopi v svoj filmski lik, sta za vsakogar v svetu sedme umetnosti ključna. A je zla usoda zdaj boksnila hollywoodskega težkokategornika prav sem, v njegov komunikacijski center.

»Njegovim oboževalcem in podpornikom smo kot družina želeli sporočiti, da se naš ljubljeni Bruce spopada z nekaterimi zdravstvenimi težavami, nedavno so mu postavili diagnozo afazije, kar vpliva na njegove kognitivne sposobnosti. Zaradi tega se po tehtnem premisleku poslavlja od igralske kariere, ki mu je toliko pomenila,« sta združno sporočili zvezdnikovi družini, ki si ju je ustvaril s prvo ženo Demi Moore in sedanjo Emmo Heming, ki mu obe s hčerami stojita ob strani. Pri tem so dodali, da se skozi te težke čase prebijajo skupaj kot družina.

Postalo je jasno, da ima resne težave in da ne more več igrati.

»Kot vedno pravi Bruce: 'Živite!' In prav to nameravamo storiti.«

Naj strnemo. Afazija vpliva na posameznikovo sposobnost komuniciranja, vpliva lahko na govor, razumevanje in pisanje, običajno pa se pojavi po kapi, težki poškodbi glave, možganskem tumorju ali progresivni nevrološki bolezni, kot je tudi demenca. Čemu je prizadela Willisa, ni znano, a menda naj bi bilo njegovo pešajoče zdravje v Hollywoodu že nekaj časa vsem poznana skrivnost.

»Vsi so vedeli. Tako igralske kot celotne snemalne zasedbe. Pri snemanjih so mu pomagali, najpogosteje s slušnimi pripomočki, prek katerih so mu prišepetavali besedo, a bilo je očitno, da je zaradi tega z njim vse težje delati. Postalo je kristalno jasno, da ima resne težave. Ni več mogel igrati.«

67 let je Bruce praznoval sredi marca.

A tudi če ga je bolezen zdaj prisilila v pokoj, s čimer bi sicer še počakal, je za sabo vseeno pustil izjemno filmsko zapuščino, ki presega njegovo najbolj slovito in že neznosno uspešno filmsko franšizo Umri pokončno. Čil in zdrav nam bo pred očmi ostal tudi zaradi kultnih filmov, kot so Armageddon, Šund, Peti element, Šesti čut, 12 opic in bolj nedavno v Plačancih in komični akciji Upokojeni, oboroženi, nevarni. Izdal je tri glasbene akcije in igral na gledaliških deskah, tudi na Broadwayu, kjer je svoj prvenec doživel pred sedmimi leti.