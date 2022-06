Bolje pozno, kot nikoli: Maybelle Blair odkrito o spolnosti – pri 95 letih

Nekdanja ameriška igralka bejzbola Maybelle Blair, ena od tistih, ki so navdihnile film Ženska liga (A League of Their Own), ki je govoril o profesionalni ženski bejzbolski ligi v ZDA med drugo svetovno vojno in po njej, je prvič odkrito spregovorila o svoji spolni usmerjenosti. Kalifornijka, ki je igrala za ekipo Preoria Redwings, je pri svojih 95 letih razkrila, da ima rada ženske.

Nova ekipa prihajajoče nadaljevanke FOTO: Amazon Prime

Prva ameriška ženska profesionalna bejzbolska liga, ki je delovala od leta 1943 do 1954, je postala nesmrtna s hollywoodskim filmom Ženska liga iz leta 1992, v katerem so med drugim nastopali Geena Davis, Tom Hanks in Madonna, zdaj pa je platforma/studio Amazon Prime o ligi pripravila tudi nanizanko, ki bo premiero doživela avgusta.

Desetletja skrivanja

Maybelle Blair, ki so ji – tako kot Madonnini junakinji v filmu – pravili tudi Mae gre do konca (All The Way Mae), je povedala, da je lezbijka, šele prejšnji teden na predpremiernem predvajanju nove serije na filmskem festivalu Tribeca v New Yorku.

»Mislim, da je to odlična priložnost za vse mlade igralke bejzbola, da vidijo, da niso same in da se jim ni treba skrivati,« je povedala občinstvu. »Sama sem se skrivala 75, 85 let in zdaj je prvič, da sem o tem javno spregovorila.«

1992. leta so posneli film Ženska liga.

Nanizanka Ženska liga se tako kot istoimenski film iz leta 1992 dogaja v letu 1943 in govori o članicah ekipe Rockford Peaches. Serija se od filma odmakne v svojem »globljem pogledu na spolnost in raso, ko spremlja popolnoma novo zasedbo junakinj, ki si utirajo tako športno kot življenjsko pot«.

Napovednik za Žensko ligo, predvajan na začetku meseca, je že namigoval na flirtanje med junakinjama Carson (ki jo igra Abbi Jacobson) in Greto (v podobi D'Arcy Carden).

Stara in nova pota

Kakor je povedala Abbi Jacobson, ki je serijo ustvarila z Willom Grahamom, je dobila blagoslov režiserke Penny Marshall, ki je režirala film (umrla je leta 2018), preden se je lotila projekta. Poudarila je, da se bo nanizanka ukvarjala z resničnimi temami leta 1943, hkrati pa bo obudila duha izvirnega filma.

Serija se bo ukvarjala tako z vprašanjem rase kot spolnosti v letu 1943.

»Ženska bejzbolska liga je odprla vrata številnim ženskam bele oziroma svetlejše polti, kar smo videli tudi v filmu,« je pojasnila Jacobsonova. »Kaj pa se je dogajalo z vsemi temnopoltimi ženskami, ki niso smele sodelovati v ligi in ki so si morale same utreti pot v bejzbol? Hkrati serija govori tudi o drugačnih usmeritvah,« je dodala.