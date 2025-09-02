HVALEŽEN ZDRAVNIŠKI EKIPI

Bolezen ne izbira: Gordon Ramsay se bori z rakom

Slavnemu kuharju so odstranili bazalnocelični karcinom. K zaščiti pred kožnim rakom zdaj poziva tudi sledilce.
Fotografija: Številni sledilci so kuharskemu zvezdniku poslali sporočila podpore. FOTO: Shawn Thew/Reuters
Številni sledilci so kuharskemu zvezdniku poslali sporočila podpore. FOTO: Shawn Thew/Reuters

A. V.
02.09.2025 ob 07:30
A. V.
02.09.2025 ob 07:30

Škotski kuharski mojster Gordon Ramsay je razkril, da okreva po odstranitvi kožnega raka, poročajo britanski mediji. Oseminpetdesetletnik se je zahvalil »neverjetnim« zdravstvenim delavcem, potem ko so mu odstranili bazalnocelični karcinom – vrsto nemelanomskega kožnega raka.

Zgodbo je razkril v sobotni objavi na Instagramu. Zapisal je, da je hvaležen zdravniški ekipi za hitro in odzivno delo, svoje sledilce pa je pozval, naj uporabljajo ustrezno zaščito za svojo kožo. »Prosim, ne pozabite na kremo za sončenje ta konec tedna,« je zapisal.

Številni sledilci so mu poslali sporočila podpore, oglasili so se tudi pri britanski organizaciji za odkrivanje rakavih obolenj. Zaželeli so mu vse dobro in se mu zahvalili za »ozaveščanje o tem, kako pomembno je ostati varen na soncu«. Zapisali so še: »Poiščite senco ter redno in obilno nanašajte kremo za sončenje.«

Najbolj znan je po vodenju priljubljenih televizijskih oddaj.

Nemelanomski kožni rak nastane predvsem zaradi ultravijolične svetlobe sonca oziroma solarija in poškoduje zgornje plasti kože. Gre za eno glavnih vrst nemelanomskega kožnega raka, ki jo je mogoče pogosto enostavno zdraviti. Glavni simptom je izrastek ali nenavadna lisa, ki se najpogosteje pojavi na predelih, ki so najbolj izpostavljeni soncu, na obrazu, vratu ali rokah. Tveganje za kožnega raka je mogoče zmanjšati s previdnostjo pri izpostavljenosti soncu in med drugim z uporabo in rednim nanašanjem kreme za sončenje.

Ramsay je najbolj znan po vodenju priljubljenih televizijskih oddaj, kot sta Hell's Kitchen in Ramsay's Kitchen Nightmares, ter po svojih restavracijah z Michelinovimi zvezdicami. Zaslovel je leta 1999 v britanski televizijski miniseriji Boiling Point, nato pa je postal eden najbolj znanih in najvplivnejših kuharjev na svetu.

Novico je objavil na Instagramu in pozval sledilce, naj uporabljajo kremo za sončenje. FOTO: Instagram
Novico je objavil na Instagramu in pozval sledilce, naj uporabljajo kremo za sončenje. FOTO: Instagram

