Bolezen ji je vzela ljubezen, nato je zbolela še sama: zgodba slavne igralke je polna bolečine

Igralka Marcia Cross je osvojila srca občinstva po vsem svetu z nepozabno vlogo perfekcionistke Bree Van der Kamp v priljubljeni seriji Razočarane gospodinje.

Vendar občinstva ni prepričala le s svojim igralskim talentom, temveč tudi z gracioznostjo, eleganco in prepoznavnimi rdečimi lasmi. Danes 63-letna Marcia je še vedno videti enako čudovito kot v časih, ko je začela osvajati male ekrane.

Njena naravna karizma in nežnost oddajata toplino, vendar se za bleščečim nasmehom skriva zgodba o izgubah, bitki za življenje in pogumu.

Marcia Cross se je kot ena od treh hčera učiteljice Janet in osebnega managerja Marka J. Crossa rodila v Marlboroughu, Massachusetts.

Odraščala je v strogo katoliški družini, a že kot deklica sanjala o odru, njen talent jo je popeljal do prestižne šole Juilliard, kjer je leta 1984 diplomirala iz igre.

FOTO: Profimedia

Takrat se je začel njen vzpon: najprej v telenoveli The Edge of Night, nato pa v številnih televizijskih filmih, kjer je imela priložnost sodelovati z legendami, kot sta bila Johnny Cash in Kris Kristofferson.

A življenje ji ni prineslo le uspehov in pohval. Osem let je bila v zvezi z, od nje 25 let starejšim igralcem, Richardom Jordanom.

Njuna ljubezen je bila močna, vendar se je končala tragično, saj je leta 1993 Richard umrl zaradi možganskega tumorja. Marcio je njegova smrt močno prizadela, a je zaradi žalostne izkušnje postala še močnejša.

Po letih žalovanja je našla srečo ob Tomu Mahoneyju, s katerim se je poročila in s pomočjo umetne oploditve pri 45 letih postala mati dvojčic.

Marcia Cross s hčerkam. FOTO: Profimedia

A tudi tokrat jo je udarila usoda: leta 2009 so Tomu diagnosticirali rak grla. Marcia je javno govorila o tem, koliko sta se oba naučila ceniti vsak trenutek življenja in kako jim je ta bitka spremenila pogled na svet.

Kot da življenje ne bi bilo že dovolj kruto, je leta 2018 še njo doletela težka diagnoza: rak analnega kanala. Brez zadržkov je pripovedovala o tej izkušnji. Predvsem z namenom opogumiti druge s podobno zgodbo:

»Vem, da obstajajo ljudje, ki se sramujejo. Ampak, zakaj? Imaš raka! Ničesar nisi storil narobe, ker si ga dobil v svojem anusu. Mislim, dejansko imate večje probleme, kot je sram,« je nekoč poudarila.

Zdravila se je s kemoterapijo in obsevanjem ter na koncu zmagala.

Kasneje so ji zdravniki povedali, da je njen rak morda povezan z boleznijo njenega moža, kar je dodatno vplivalo na njen pogled na zdravje in skrb zanj.

Marcia Cross in Tom Mahoney FOTO: WENN

Danes glasneje, kot kdaj koli prej ozavešča o tej bolezni in spodbuja ljudi, naj se redno udeležujejo zdravniških pregledov in naj se ne sramujejo vprašati zdravnika vse, kar jih zanima, predvsem pa, naj sprejmejo svoje telo z vsemi njegovimi nepopolnostmi.

»Anus, anus, anus! Samo navaditi se moraš, da je rak ravno tam,« je rekla z nasmehom, ki kaže njeno neverjetno moč in iskrenost.

Poleg tega, da je uspešna igralka in predana mati, je Marcia tudi psihologinja. Leta 2003 je zaključila magistrski študij psihologije na Univerzi Antioch v Los Angelesu, saj si je že dolgo želela tudi na ta način pomagati ljudem.

FOTO: Ho Reuters Pictures

Danes, ko je za seboj pustila težke dni, jo ožarjata hvaležnost in optimizem: »Nikoli več ne bom svojega telesa jemala kot nekaj samoumevnega in hvaležna sem mu za vse, kar zmore.«

Marcia Cross ostaja navdih, ne samo kot ikona z malih zaslonov, temveč predvsem kot ženska, ki je pokazala, kako se tudi iz najtemnejših dni lahko rodi svetlo življenje, piše glossy.rs.