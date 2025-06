Bojana vrgli iz hiše! Družina poklicala policijo, končal v psihiatrični bolnišnici, zdaj razložil ozadje spora

Srbski mediji navajajo, da je bil priljubljeni pevec Bojan Tomović znova hospitaliziran v psihiatrični bolnišnici. Kot je zatrdil, se je to zgodilo po hudem družinskem prepiru. Po njegovih besedah ​​je konflikt z njegovimi bližnjimi dosegel vrhunec, ko sta ga mama in stric vrgla iz hiše in poklicala policijo, kar je privedlo do njegove aretacije in hospitalizacije. O vsem je spregovoril iz bolnišnične sobe, kjer, kot pravi, prejema terapijo z elektrošoki. »Mama je vzela cigareto in jo ugasnila v mojem kozarcu piva, zato sem v navalu čustev polil pivo po njej in stricu, ki je ves čas govoril neumnosti o mojem pokojnem očetu in dedku,« je povedal Bojan.

Razkril je tudi, da sta ga stric in mama spravila za rešetke: »Mama in stric sta me vrgla iz hiše in poklicala policijo, zato so me vklenjenega odpeljali v pripor, nato pa so me zaradi moje diagnoze, bipolarne motnje, premestili v psihiatrično bolnišnico,« je še razložil pevec.