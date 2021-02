Bodoča španska kraljica se bo šolala v Walesu

Od leta 2014, ko je španski prestol zasedel njun oče, živita na očeh javnosti. FOTO: Andrea Comas/Reuters

Na voljo bo imela veliko zanimivih izbirnih predmetov, ki jih je drugje težko najti, med njimi tibetansko in urdujsko književnost.

Starejša hči španskega kraljain njegove ženeje konec oktobra dopolnila 15 let in jeseni jo čaka pomemben korak v življenju – odhod na kolidž. Ker bonekoč od očeta prevzela vladanje državi, je zanjo dovolj dobra le najboljša izobrazba, zato se je vpisala na kolidž v britanskem Walesu, ki ga je pred njo obiskovala že bodoča belgijska kraljicaProstori Atlantic Collegeea oziroma Atlantskega kolidža ter pripadajoči študentski dom so v veličastnem dvorcu, zgrajenem v 12. stoletju, a čeprav šola velja za eno najprestižnejših in jo obiskuje ogromno mladih iz premožnih, predvsem plemiških družin, v njej veljata pravili, da se bogastva ne razkazuje in da so za šolskimi zidovi vsi enaki. Pri vpisu ne gledajo na izvor kandidata, dokler lahko plača visoko šolnino, jim je prav vseeno, ali gre, kot pravijo, za bodočega vladarja, migranta ali svobodomiselnega hipija.Ponosni so, da njihovi študenti prihajajo iz kar 150 držav. Od kandidatov pričakujejo le, da bodo znali »krmariti med zahtevnimi življenjskimi situacijami in vedno iskali kaj več od preprostih rešitev«, piše na njihovi spletni strani.Kolidž, ki bo španskega kralja in njegovo ženo stal 76.000 evrov, kar bosta menda plačala iz lastnega žepa, ne z davkoplačevalskim denarjem, je namenjen mladim med 16. in 19. letom, kot pravijo, pa si prizadevajo, da bi »izobrazili ljudi, ki bodo svet spremenili na bolje«. Leonor bo med šolanjem obiskovala obvezne predmete, kot so biologija, kemija, ekonomija, angleška književnost, geografija, zgodovina, matematika in fizika, poleg njih pa bo imela na izbiro še glasbo, filmske študije, vizualne umetnosti, dizajn, svetovno politiko, veliko tujih jezikov in različnih književnosti, ponujajo celo tibetansko in urdujsko. Enako pomembno kot formalna izobrazba pa bo za princeso spoznavanje novih prijateljev iz različnih držav in kultur, kar na kolidžu močno spodbujajo.Da bi bila španska prestolonaslednica deležna enake obravnave kot drugi bodoči študenti, se je na kolidž prijavila anonimno in prestala vse teste, ki so potrebni za sprejem, je ponosno sporočil njen oče, ko so izvedeli, da je bila Leonor sprejeta. To sicer ni bilo veliko presenečenje, saj je princesa izjemno inteligentna in razgledana. Pri dopolnjenih komaj 15 letih namreč govori že pet jezikov, v zadnjem letu pa je začela očeta vedno pogosteje spremljati na uradnih dogodkih, na nekaterih je nekajkrat celo nagovorila množico.Številni so se ob pogledu na zbrano in resno mladenko, ki je ni prav nič dajala trema pred javnim nastopanjem, čudili, od kod ji takšna samozavest, a Leonor je odrasla pred očmi javnosti in starši so jo počasi navajali na vse, kar jo čaka. Ko je njen oče zasedel prestol, je štela manj kot deset let in v tem času se je naučila, kako v stresnih situacijah ohraniti mirno kri, po mami pa je podedovala gracioznost in uglajenost.