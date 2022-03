Bodoča britanska kraljica v sorodu z Madonno

Bodoča britanska kraljica Camilla se je rodila v premožno britansko družino, a malokdo ve, da je bilo med njenimi predniki ogromno plemičev, najmanj sedem vojvod, šest markizov, osem baronov in 15 vojvod, poleg tega je potomka nekdanjega francoskega kralja Henrika IV., danskega kralja Frederika, Marije I. Škotske ter britanskega kralja Charlesa II., prek enega od lordov, ki je živel v 16. stoletju, je celo v sorodu s svojo taščo, kraljico Elizabeto II., medtem ko je bil vojvoda Albemarle, ta je na Otoku živel v 18. stoletju, tako njen prednik kot prednik pokojne princese Diane.

Z Elizabeto II. imata skupne prednike. FOTO: John Sibley Action Images/Reuters

Kot da to ne bi bilo dovolj, so med Camillinimi sorodniki kar trije nekdanji britanski premierji in celo kraljica popa Madonna.

Tudi violinist in avtomehaniki

A v njeni družini so se skozi zgodovino znašli tudi povsem običajni ljudje, celo mnogi, ki so pripadali delavskemu razredu. Njen praded po očetovi strani denimo ni imel redne službe, vse življenje se je po najboljših močeh trudil skrbeti za družino s priložnostnimi deli, njegov oče pa je delal kot butler pri eni od premožnih londonskih družin. A bil je delaven in počasi se je povzpel do uglednega meščana. Njegovih 12 otrok si je našlo poklice na vseh koncih in krajih, eden od sinov je bil denimo violinist, nekaj jih je postalo uradnikov, pa avtomehanikov, medtem ko so dekleta večinoma izbrala poklic prodajalke.

Camillin oče je večino otroštva preživel v Združenih državah Amerike, kamor se je preselil z mamo in njenim drugim možem. Starši so se ločili, ko je njegov oče odšel k vojakom, Philip Morton Shand pa se je nato poročil še trikrat, zadnja ločitev ga je stala celo izgon iz Francije, domovine njegove tretje žene, ki je bila hči vplivnih staršev. A mladi Bruce Shand mame ni pretirano zanimal, raje je uživala v svojem novem življenju na novi celini, zato se je po nekaj letih v ZDA vrnil v Anglijo k njenim staršem, ki so zanj skrbeli, dokler ni bil dovolj star, da so ga lahko poslali v internat. Bruce je že v šoli postal priljubljen, njegov ugled pa je še zrastel med drugo svetovno vojno, ko je prejel kar dve medalji za pogum.

Po vojni se je poročil z Rosalind Cubitt, katere babica naj bi bila nezakonska hči Alice Keppel in kralja Edvarda VII. Menda je Camilla to dejstvo uporabila celo, da bi zapeljala princa Charlesa. »Moja prababica in tvoj prapraded sta bila ljubimca. Morda bi morala to postati tudi midva,« je menda bil stavek, s katerim se je princu predstavila mlada Camilla.

Smrt njenega prednika ostaja eden najbolj zloglasnih nerešenih zločinov v britanski zgodovini.

Veliko manj romantična pa je bila usoda njenega prednika, lorda Darnleyja, moža Marije I. Škotske. Leta 1567, ko je imel komaj 20 let, je umrl nasilne smrti, njegovo truplo so našli v sadovnjaku blizu hiše, v kateri je bival, primer pa ostaja eden najbolj zloglasnih nerešenih zločinov v britanski zgodovini.