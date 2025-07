Bodite pripravljeni, to vas čaka, če greste na Thompsona: voda v vrečki in visoke cene

Od velikega koncerta Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu nas loči le še en dan. Po trditvah organizatorjev je bilo prodanih več kot 450.000 vstopnic. Ker je bilo na območju Zagreba in Zagrebške županije prodanih le 172.022 vstopnic, bo večina obiskovalcev prispela iz drugih delov Hrvaške ali celo iz tujine – največ jih prihaja iz Nemčije. Zato pričakujejo velike prometne obremenitve.

»Realni moramo biti – gneča bo, je neizogibna. Prejšnji vikend je samo skozi Lučko v treh dneh šlo več kot 220.000 vozil, in to brez koncerta. Zato pozivamo ljudi, naj se skušajo izogniti soboti kot dnevu prihoda,« je za HRT povedal Josip Mataija iz MUP-a.

»Pojasnjujemo ljudem, da ne bodo prispeli pravočasno, če bodo krenili prepozno. Naredili smo vse za zmanjšanje gneče – tudi tuji obiskovalci so dobili navodila in alternativne poti,« dodaja.

Organizacija na prizorišču

Hipodrom je razdeljen na severni in južni sektor z osrednjim koridorjem. V strukturi t. i. »ribje kosti« bodo vsakih 20 metrov nameščene ekipe reševalcev, Rdečega križa in civilne zaščite. Skupno je 450 vhodov, od tega po 200 za severni in južni parter.

Zbirališči obiskovalcev pred koncertom sta parkirišče pri zgradbi Ine in območje Bundeka – t. i. sterilni fan coni. Obstajata tudi dve VIP fan coni – severna in južna – na območju Kajzerice.

Tonska vaja FOTO: Matija Habljak, Pixsell

Organizator je pripravil tudi posebno mobilno aplikacijo, ki naj bi obiskovalcem olajšala orientacijo. Aplikacijo je preneslo že približno 250.000 ljudi. Po registraciji uporabniku pokaže, kje je njegov vhod, vključuje tudi zdravstveni vprašalnik, interaktivni zemljevid Hipodroma, informacije o varnosti, pravilih vedenja in prometu.

Vstop in časovnica

Vhod na koncert bo mogoč od 10. ure zjutraj, priporočeno je, da obiskovalci pridejo vsaj šest ur prej. Koncert naj bi se pričel okoli 21. ure in trajal do 23.30. Po koncertu bo potekal zabavni program, da se obiskovalci ne bodo vsi naenkrat razhajali.

Cene hrane in pijače presenetile

Na koncertu bo možno plačevati izključno s karticami. Hrana in pijača bosta prepovedani, dovoljena bo le voda, a pod posebnimi pogoji. Bralka iz Bundeka je 24sata.hr posredovala cene z ene večjih stojnic – uradno jih sicer še niso potrdili:

točeno pivo (0,5 l) – 7 €

deciliter belega vina – 3,50 €

voda (0,5 l) – 5 €

Cedevita (0,33 l) – 6 €

Coca-Cola (0,5 l) – 6 €

spominski kozarec – 2 €

sendvič s šunko in sirom – 8 €

Mestna občina Zagreb je zagotovila pitno vodo in poziva obiskovalce, naj prinesejo prazne kozarce. Objavili so tudi zemljevid z lokacijami javnih vodnjakov, hidranti z nastavki, cisternami s pitno vodo in javnimi stranišči ter prikazom, koliko časa je peš do Hipodroma iz različnih delov mesta.

Policija poudarja, da je posebna pozornost namenjena dostopnosti do vode. Poleg tega, da bo dovoljen vnos vode, bodo nameščene pipe pri hidrantih, po mestu pa bodo krožile cisterne s pitno vodo. Prav tako bo na samem koncertu možno kupiti približno dva in pol milijona plastenk vode, poroča Index.

Spremenjen promet

Spremembe v prometu bodo začele veljati v soboto ob 4. uri in trajale do nedelje. ZET bo ustavil tramvaje po Ulici grada Vukovara, liniji 5 in 13 bosta vozili po spremenjenih trasah. Zaprti bodo tudi Glavni kolodvor, Avenija Većeslava Holjevca, Most slobode in Ulica Hrvatske bratske zajednice. Nekatere linije bodo ustavljene, druge spremenjene.

Že v petek zvečer bo policija zaprla dele Avenije Većeslava Holjevca, Most slobode, Ulico Hrvatske bratske zajednice in Vukovarsko (od Miramarske do Kruga). Zaprti bodo tudi trije okoliški kvartirji: Središće, Zapruđe in Kajzerica. V soboto sledi še zapora Avenije Dubrovnik (od rotora Zapruđe do rotora Remetinec), nato po potrebi še Jadranski most, Jadranska avenija, Savska, Selska in Držićeva avenija.

Kaj je prepovedano prinesti?

Na koncert je prepovedano prinašati:

zložljive stole,

dežnike,

velike torbe ali nahrbtnike,

orožje, ostre predmete, steklene steklenice, pirotehniko,

simbole sovraštva in nestrpnosti,

hišne ljubljenčke.

Vse, kar obiskovalci prinesejo s seboj, mora biti vidno – voda, zdravila ipd. in to samo v prozorni vrečki. Policija bo snemala dogodek in bo lahko kasneje identificirala morebitne kršitelje, poroča 24sata.hr.