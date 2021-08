Bob Dylan obtožen posilstva dvanajstletnice

Depresija

Vsilil naj bi se dvanajstletnemu dekletu. FOTO: Reuters

V glasbeno zgodovino se je vpisal kot eden največjih ustvarjalcev svoje generacije. FOTO: Robert Galbraith/Reuters

Še eden od velikanov zabavne industrije se je znašel na sramotilnem stebru zaradi obtožb spolnega nasilja. Čeprav se je od domnevnega črnega dogodka odvrtelo že dobrega pol stoletja, natančneje 56 let, anonimna ženska, znana zgolj po inicialkah, ni pozabila tiste pomladi leta 1965, ko naj bi jo pod pretvezo prijateljstva izrabila in zlorabila ena največjih glasbenih legend. Star 24 let in že na velikanskem valu slave, ona pa komaj 12-letno dekletce. »Trditve so lažne in se jih bomo obranili z vsemi sredstvi,« se je na tožbo, v kateri neznanka Dylana obtožuje spolnega napada, že odzval zvezdnikov odvetnik, medtem ko odvetnik domnevne žrtve zatrjuje, da komaj čakajo, da resnico dokažejo na sodišču.Glasbeni vizionar, ki si je priboril mesto ob zimzelenih velikanih, kot soin The Beatles, je v šestdesetletni karieri prevzel že 10 grammyjev, oskarja, zlati globus, tem najvišjim odličjem pa je pred petimi leti dodal še Nobelovo nagrado za književnost. O njegovem glasbenem geniju in neizmernem daru pisanja pesmi torej ne gre dvomiti, z ritmom in melodijo pa je poskušal tudi kovati lepši jutri, saj se je s pesmijo upiral politiki in družbenim razmeram ter pel o ljubezni. A kot je dal v glasbo vse najlepše v sebi, mu je v resničnem življenju tega očitno nato zmanjkalo. Tudi v njem se je, tako zdaj njegova tožnica, skrivala grda plat z najnižjimi vzgibi, ki jih je sprostil nad mladim dekletom. Načrtovano, saj naj bi začel že aprila 1965 pridobivati njeno zaupanje, ji v naslednjih šestih tednih budil občutja prijateljstva, nato pa vse z enim samim zamahom porušil. »Izkoristil je svoj status glasbenega zvezdnika. Vzel si je čas in se ji prikupil. Se z njo spoprijateljil in vzpostavil čustveno vez, kar je bilo del načrta, da nad njo pridobi nadzor in jo zlorabi,« piše v sodnih spisih, v katerih je na 13 straneh še podrobno popisano, kako ji je po šestih tednih prijateljskega zapeljevanja podtaknil alkohol in droge ter jo omamljeno in z grožnjo nasilja posilil.Nad dekletom, ki je komaj dobro prestopilo v najstništvo, naj bi se prvič spolno znesel v slovitem manhattanskem hotelu Chelsea, ki je bil priljubljen med smetano šovbiznisa, tam so denimo bivali tudiin. In da je mera polna, to ni bil edini tak incident, spolna zloraba naj bi se večkrat ponovila, ali v omenjenem hotelu ali pri njem doma. Ponavljajoče se spolno nasilje pa je J. C. za vselej zaznamovalo. Napadi so ji pustili tako duševne kot čustvene sledi, nekatere trajne in neizbrisne, zaradi česar se ga je zdaj odločila zvleči na zatožno klop in pravico poiskati na sodišču.Anonimna ženska terja zadoščenje. Zahteva sojenje pred poroto in odškodnino, kolikšno, še ni znano. Si pa želi, da bi porota pri določanju odškodninskega zneska upoštevala, da se je zaradi zlorabe borila z depresijo in tesnobo, skupek notranjih stisk pa je privedel tudi do tega, da je pozneje potrebovala zdravniško pomoč.