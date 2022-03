Bo znana igralka na hčerini poroki morda brez obleke?

Vsaj del časa živeti v drugih svetovih in se postavljati v kožo drugih, izmišljenih oseb je za Jamie Lee Curtis naravno skoraj kot dihanje. Ne nazadnje je velik del svojega življenja, kar 44 let let, posvetila igri in sedmi umetnosti. Toda naj so ji kostumi postali kot druga koža, se še nikoli ni tako veselila spremeniti se v drugo osebo kot zdaj. Če bo šlo vse po sreči, se bo maja namreč prelevila v najmogočnejšo čarovnico Jaino Proudmoore, vladarico enega od kraljestev iz videoigre World of Warcraft. Toda ne ker bi se kateri od filmskih studiev odločil ta izmišljeni svet prenesti na filmsko platno, temveč bo tako našemljena prišla na poroko hčerke Ruby. »Gre za kostumsko poroko. Vsi bodo v kostumih, tudi jaz, ki bom vodila poročni obred.«

Igralka je ponosna mati dveh posvojenih hčerk, Annie in Ruby. FOTO: Campos/x17online.com

Igralkina transseksualna hči Ruby in njena zaročenka Cynthia sta za Jamie Lee izbrali kostum. Tej se prej sanjalo ni, koga naj bi predstavljala, a ji je nekaj klikov skozi internetne strani razkrilo, v podobi koga bo hčerko in njeno izbranko popeljala na skupno življenjsko plovbo. »Kostum sem naročila po spletu. Odtipkala sem, kaj želim, in javila se mi je ženska, šivilja, ki mi ga lahko priskrbi. Plačala sem ji kar zajeten kupček denarja, ona mi je vzela telesne mere in na začetku je vse teklo precej gladko.« Do pred dvema, morda tremi tedni, ko ji je poslala elektronsko pošto, da bi naročeni kostum lahko prispel z zamudo. »Če govorimo o tednu ali dveh, v redu,« a daljša zamuda pri dobavi bi se lahko izkazala za nadvse težavno. Slednje pa je precej realna možnost, saj ji kostum šiva Rusinja. »Paket pričakujem iz Rusije.«

Kostum za poroko je naročila in plačala, a bi se lahko zapletlo, ker mora prispeti iz Rusije.

Jamie Lee v teh dneh stiska pesti, da bo nadvse pomembna pošiljka iz Rusije prišla pravočasno, saj rezervnega načrta nima. A vsaj za zdaj se s tem ne obremenjuje preveč, občuti lahko le veselje ob prihajajočem majskem slavju. »Komaj čakam! Poročno slavje bo v resnici čudovit piknik na našem vrtu. Podobno, tudi pri nas doma, se je namreč poročila že moja hčerka Annie. Že ob misli na to, da sta se oba moja otroka želela poročiti doma, v hiši, kjer sta odraščali, me zalijejo solze ganjenosti in sreče.«