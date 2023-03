Bo Srbija na Evrovizijo poslala Džipsija? (VIDEO)

Medtem ko sta Slovenija in Hrvaška že izbrali svoje predstavnike za letošnjo Evrovizijo, izbora v Srbiji še ni konec. Tik pred velikim finalom se govori o več favoritih, a med njimi največ pozornosti priteguje Jovan Živadinović (21), ki je znan pod umetniškim imenom Džipsi.

Pomp okoli mladeniča se je začel že pred izborom. Z nastopom na polfinalnem odru pa je s svojo karizmo in avtentičnim videzom navdušil tudi dvomljivce.

Džipsi je prvi pripadnik romske skupnosti, ki se je javno opredelil kot homoseksualec. V izjavi je dejal, da je njegovo življenje zanimivo, a na trenutke tudi naporno. Čeprav ga zdaj etikete ne ganejo, je imel med odraščanjem zaradi njih težave. Ker se ni skrival in se je vedno izražal za takšnega, kot je, je bil mnogokrat žrtev nasilja. Na začetku ni imel podpore družine, a zdaj je drugače.

Veliko podpore in ljubezni mu namenja tudi partner, ki ga je na polfinalnem nastopu spodbujal v zaodrju. Medijem sta povedala, da svoje ljubezni ne skrivata, in povsem mogoče je, da bo prav on tisti, ki bo Srbijo letos zastopal v Liverpoolu.