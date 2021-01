Bo Prince presenetil še z enim rekordom?

Hotel je producentkino

Akustična kitara bi lahko dosegla znesek okoli 100.000 evrov, se nadejata zdajšnja lastnika, brata, ki sta sklenila, da je prodaja dragocenega glasbila in spominka najboljša za rešitev nesoglasij glede lastništva. Da bo kitara na dražbi dosegla bajen znesek, verjetno ne gre dvomiti,je namreč nanjo igral ob ustvarjanju 13. studijskega albuma Diamonds and Pearls leta 1991, ki je svetu podaril uspešnice, kot so Cream, Gett Off in Money Don't Matter 2 Night.Zdajšnja lastnika želita ostati anonimna, znano pa je, da jima jo je prodala ameriška glasbena producentka, sicer tonska mojstrica pri snemanju odmevnega albuma. Sama je za Princea izbrala več dragih kitar, ki bi jih lahko uporabil, a si je sam izbral kar njeno osebno, sicer vredno le par stotakov, poroča britanski BBC. »Prince je uporabil to kitaro znamke FenderGemini II za več skladb, čeprav je bila moja in sem jo tistega dne v studiu nič hudega sluteča postavila v kot; kljub temu jo je opazil in vzel, prepričan, da je ena od najetih in na voljo njemu za uporabo,« se spominja Massyjeva. »Po koncu snemanja je svoji ekipi mirno naročil, naj tudi to kitaro spravijo in vzamejo s seboj, očitno je menil, da bo preprosto prejel račun za najem. Stopila sem zraven in mu pojasnila, da je to moja kitara in da si lahko kupi svojo za drobiž, on pa me je trmasto pogledal in rekel: 'Ampak jaz bi imel prav to'.«Dražba bo 10. marca, pripravlja pa jo avkcijska hiša Gardiner Houlgate v angleškem Corshamu, mnogi celo napovedujejo, da bo končni izkupiček veliko večji. Ali lahko res pričakujemo presenečenje, bomo videli kmalu, a akustična kitara zagotovo ne bo presegla rekorda, ki jo je postavila zvezdnikova električna kitara Cloud 2, ki je leta 2018 dosegla dobrih 460 tisočakov in tako trikrat presegla predvideno vrednost. Prince je umrl leta 2016 zaradi prevelikega odmerka fentanila oziroma protibolečinskih tablet, star je bil 57 let.