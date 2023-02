Bo imela Hrvaška letos na Evroviziji težave? Tako odgovarja Slovenec, ki je že stal na velikem odru

Hrvaška na letošnji izbor za pesem Evrovizije v Liverpool pošilja legendarno in kontroverzno zasedbo Let 3.

Mnenja o njihovem nastopu na Dori in pesmi Mama ŠČ! so deljena, medtem ko nekateri pravijo, da je to ena izmed najbolj groznih stvari, ki so jih kdaj videli in celo pozivajo k diskvalifikaciji, je na drugi strani veliko takšnih, ki so prepričani, da so prikazali genialen nastop, ki bo Hrvaško letos zavihtel visoko.

Hrvaška Dora je bila na sporedu v soboto, zasedbi Let 3 so stavnice napovedovale dobro uvrstitev, a še tik pred nastopom so tudi sami Letovci dvomili, da jim lahko uspe zmagati. »Ta dan bi moral pihati močan jugo, da bi mi zmagali na Dori,« so tik pred izborom dejali člani zasedbe. Več o tem TUKAJ - na mična.si.