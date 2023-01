Bo Harry postal tarča teroristov?

Princ Harry se je v knjigi spominov, ki je izšla te dni, dotaknil tudi obdobja, ki ga je preživel kot vojak v Afganistanu, in med drugim razkril, da je takrat ubil 25 talibanov. Že ta njegova izjava je razburila marsikoga, med drugim talibanskega poveljnika Anasa Hakana, o čemer smo že pisali, oglasili pa so se tudi njegovi nekdanji kolegi iz bojnih vrst in veterani, ki so prinčevo razkritje označili za povsem neprimerno in predvsem nevarno.

Prinčevi opisi bodo mnogim priklicali grozljive spomine in nočne more in ne razumem, zakaj bi želel komur koli povzročiti takšno bolečino in gorje.

»Harry ni le povedal, koliko ljudi je ubil, česar se ne počne, predvsem skrb vzbujajoča je njegova izjava, da nanje ni gledal kot na ljudi. Če bodo to brali pripadniki Islamske države in drugih terorističnih organizacij, se lahko zgodi, da si bodo želeli maščevanja. Tega pa lahko izvedejo na naslednjih igrah Invictus, na katerih tekmujejo prav vojni veterani, ranjeni na bojiščih, za nameček je organizator princ Harry. Na naslednjih bo varnost po mojem mnenju močno ogrožena,« je denimo dejal nekdanji poveljnik britanske kraljeve mornarice Alan West. Naslednje igre Invictus, mednarodni športni dogodek, ki ga je leta 2014 ustanovil princ Harry, bodo septembra v nemškem Düsseldorfu.

Knjiga je včeraj prišla na prodajne police. FOTO: Peter Nicholls/Reuters

Da se je odločil deliti podrobnosti z bojišč, je razburilo tudi mnoge nekdanje vojake, ki so se leta trudili, da bi pozabili na grozodejstva, in starše tistih, ki jim to ni uspelo in so si vzeli življenje. »Najin sin se je dolgo zdravil zaradi posttravmatskega stresnega sindroma, a spomini so bili prehudi in na koncu si je vzel življenje. Harryjevi opisi bodo mnogim priklicali grozljive spomine in nočne more in ne razumem, zakaj bi želel komur koli povzročiti takšno bolečino in gorje. Upam le, da ne bo še kdo končal tako, kot je moj sin,« je dejal ​Derek Hunt, medtem ko je nekdanji vojaški psiholog dodal, da je zadnje dni prejel res veliko klicev veteranov in nekdanjih pacientov, ki so jih Harryjeva pričevanja močno razburila.