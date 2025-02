Bo Elon Musk priznal očetovstvo 13. otroka?

Ameriški poslovnež južnoafriškega rodu Elon Musk ima za seboj precej dinamične mesece: od predvolilnega boja za predsednika Donalda Trumpa in zmagoslavja na volitvah do vodilne funkcije novoustanovljenega urada za vladno učinkovitost Doge, katerega cilj je zmanjšanje porabo. Prav zaradi slednjega je več zveznih držav proti Musku, njegovemu uradu in Trumpu vložilo tožbe, saj dvomijo o zakonitosti takih ukrepov. Zdaj pa je na površje priplavala še Muskova zasebna zagata.

26 LET ima Ashley, Elon 53.

Doslej je bilo znano, da ima Musk s štirimi ženskami 12 otrok, zdaj pa se je izvedelo, da naj bi septembra lani še 13. postal oče. Mama zadnjega Elonovega sinka naj bi bila 26-letna konservativna vplivnica Ashley St. Clair, ki naj bi se s 53-letnim Muskom začela sestajati maja 2023, otroka pa naj bi spočela januarja lani. Musk naj bi po besedah Clairove očetovstvo priznal v več sporočilih. Čeprav ni bil navzoč pri porodu, naj bi otroka doslej trikrat videl.

Ashley St. Clair je svetu sporočila novico, da ima z Muskom sina. FOTO: X

St. Clairova je na valentinovo zapisala »Elon Musk je oče«, po navedbah tujih medijev pa je na sodišču v Manhattnu tudi že vložila tožbo za priznanje očetovstva. Prijateljica Clairove Isabella Moody je objavila njuno dopisovanje. »Rabim njegove raketne otroke,« naj bi Ashley St. Clair zaupala Moodyjevi.