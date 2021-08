Bjelogrliću grozi do pet let zapora

Stare zamere

Filmski festival v Nišu je postregel z novim tračem, ki ga je zakuhal znani filmski igralec in režiser. Namesto da bi na festivalu odgovarjal na vprašanja o novem filmu Nečista kri, v katerem ima glavno vlogo, mora pojasnjevati okoliščine napada na režiserjaKot smo že poročali, se je Bjelogrlić v noči z nedelje na ponedeljek fizično spravil nad režiserja v niškem hotelu Ambasador, in sicer ob štirih zjutraj. Poglejte posnetek napada v spodnjem članku. Antonijevića je večkrat udaril v glavo. Policisti so razjarjenega igralca odvedli na zaslišanje, kjer je ostal več kot tri ure, potem pa 48 ur v priporu.Danes so ga s policijskim avtom pripeljali na sodišče v Nišu, potem pa se je nasmejan odpravil v dvorano. Novinarjem, ki so ga tam čakali, je povedal le: »Dobro je. Dobro je.«Danes ga bo zaslišal tožilec, potem pa bo dal izjavo za medije, je povedal njegov odvetnik. V torek bodo zaslišani tudi Antonijević in drugi, ki so bili priče dogodka.Antonijević je za srbske medije povedal, da pred napadom nista imela nobenega verbalnega kontakta: »Gre za napad drogiranega in pijanega moškega. Verjetno me je napadel, ker je še vedno jezen, da sem razkril njegovo podkupovanje.«Do pretepa je očitno prišlo zaradi nerazčiščenih računov med omenjenima še iz leta 2016, ko naj bi Bjelogrlić Antonijeviću ponudil podkupnino, da podpre film Jesen samuraja. V dokaz povedanemu je ponudil elektronsko sporočilo, ampak Bjelogrlić je trdil, da je ponarejen,o in vse zanikal.Bjelogrliću za napad grozi zaporna kazen od treh do petih let, odvisno od poškodb, ki jih je zadal režiserju. Za zdaj je znano le, da ima ta vidne poškodbe na glavi.Dragan Bjelogrlić je zaigral tudi v slovenskem filmuKajmak in marmelada.