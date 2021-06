Bizarno: premier pozabil, kdaj ima sin rojstni dan

Britanski premierse je spravil v hudo zadrego. Med klepetom z volivci je očitno pozabil, kdaj je rojen zadnji izmed njegovih otrok. Oče vsaj šestih otrok je moral kar trikrat ugibati, kdaj jerojstni dan. Najmlajšega sina mu je rodila, s katero se je na skrivaj poročil.Britanski mediji poročajo, kako je premier s komolcem dregnil dva malčka in ju povprašal po starosti, nato pa se je povsem zmedel in pozabil, kdaj bo njegov sin dopolnil eno leto. »Mame so se smejale, ko se je zmotil in navedel napačen datum. Kar trikrat je moral ugibati, preden je povedal pravi datum,« poročajo.