Bizarni medeni tedni Jeffa Bezosa: Lauren odšla po svoje

Jeff Bezos in Lauren Sanchez, ki sta se prejšnji mesec poročila na razkošni poroki v Benetkah, vredni več kot 55 milijonov evrov, sta se, kot se spodobi, odpravila še na medene tedne. A ti niso ravno običajni.

Pretekli konec tedna so tako Katy Perry, Orlando Bloom in njuna hčerka Daisy Dove skupaj z mladoporočencema uživali na milijarderjevi superjahti v Sredozemlju.

Katy in Orlando, ki sta se po razhodu osredotočila na skupno vzgojo hčerke, sta se kot dva od povabljencev pridružila slavnemu paru na delu njunega poročnega potovanja.

V romantično mesto sama

Nekaj dni kasneje je Lauren Sanchez odpotovala v Pariz, kjer je brez novega moža uživala na večerji s prijatelji iz sveta slavnih, med katerimi so bili Leonardo DiCaprio, Sean Penn in manekenka Brooks Nader. Družba je večerjala v znameniti pariški restavraciji Laperouse, ob odhodu iz nje pa so jo ujeli paparaci.

Jeffa na večerji ni bilo, kar je sprožilo ugibanja o dinamiki medenega tedna.

Bezos in Sanchezova sta se sicer po poročanju tujih medijev v skaldu z ameriško zakonodajo poročila že več kot pred enim mesecem, spektakel v Benetkah, ki je sprožil negodovanje protestnikov in lokalnih prebivalcev, je bil le predstava za javnost.

Slovesnosti se je udeležilo okoli 200 slavnih gostov med njimi klan Kardashian-Jenner, Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Ivanka Trump z družino in celo jordanska kraljica Rania Al Abdullah.

Medeni tedni ali pač …

Torej: medtem ko je Jeff Bezos svojo novo ženo izpustil iz oči, je ona uživala v prestižni družbi v Parizu.

Bi to še vedno lahko imenovali medeni tedni, se sprašuje britanski Mirror.