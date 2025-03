Bizarne podrobnosti o poroki Jeffa Bezosa

Ustanovitelj in direktor podjetja Amazon, Jeff Bezos, je, preden je spoznal Lauren Sanchez, veljal za varčnega človeka, ki je vsak milijon skrbno shranjeval na banki.

Toda potem ko so njegovi otroci odrasli in je prvo ženo MacKenzie Scott zamenjal s sedanjo izbranko, se je to spremenilo.

Po petih letih zveze je 61-letni milijarder pet let mlajšo Lauren maja 2023 zaprosil, avgusta istega leta sta novo stopničko v zvezi praznovala na njegovi mega jahti v Positanu v Italiji.

Vse od tedaj se je večkrat ugibalo, kje in kdaj bo poroka in Lauren je povedala svoje: ta mora biti najbolj glamurozna, kar jih je videl svet, zato je bil uradni datum nekajkrat prestavljen, sedaj pa je znano:

Velik dogodek bo junija v Benetkah, piše Daily Mail.

Seveda se pričakuje glamurozna zabava, saj je bodoči ženin svojo izbranko zaprosil z diamantnim prstanom, vrednim več kot dva milijona evrov.

Nekdanja novinarka, očarana nad kosom nakita, ki je ob pogledu nanj, kot je pripovedovala, za hip omedlela, je pred poroko vendarle morala podpisati predporočno pogodbo.

Lauren je razkrila, da je s pomočjo modne ikone in urednice revije Vogue Anne Wintour že izbrala poročno obleko, ki jo je oblikoval Oscar de la Renta.

Na luksuzni poroki pričakujejo številne znane osebnosti, kot so Donald Trump, Leonardo DiCaprio, Bill Gates in Oprah Winfrey. Tudi zaročenka ima med prijatelji znana imena, prisotne bodo denimo tudi Kim Kardashian, Kris Jenner, pevka Barbra Streisand, jordanska kraljica Rania in seveda Anna Wintour in mnogi drugi slavni ter premožni gostje.

Sprva so vsi pričakovali, da bo svatba na Bezosovi megajahti Koru (kar pomeni nov začetek), vendar je vir blizu milijarderju povedal: »Verjemite mi, da poroke ne bo na ladji.«

450 milijonov evrov vredna jahta, na kateri je on šel na kolena, bo najbrž namenjena prevozu gostov, sam poročni obred pa se ne bo odvijal na njej, saj zaradi velikosti ne sme vpluti v očarljive zalive mesta. Jahta je namreč dolga 127 metrov.

»Ves denar na svetu ne more spremeniti teh predpisov,« je vir povedal za Daily Mail in dodal: »Ni dvoma, da si človek, ko se zbudi v Benetkah, želi zbuditi nekje, od koder je videti Veliki kanal.«

Po ugibanjih bo poroka potekala v enem od luksuznih hotelov, kjer ena nočitev stane najmanj 3000 evrov.

Obstaja možnost, da sta Bezos in Sanchezova izbrala glamurozni hotel Aman, zgrajen v 16. stoletju, kjer sta se leta 2014 poročila George Clooney in Amal.

Tekmovanje

Tuji mediji ugibajo, da bo poroka Bezosa in Sanchezove presegla razkošno slavje Georga in Amal, čeprav tudi tedaj med svati ni manjkalo slavnih imen in so med drugim prišli Cindy Crawford, Matt Damon ter Emily Blunt.

A seznam znanih bo tokrat daljši in znesek za ceremoniji višji, zaradi česar bo Clooneyjeva poroka videti kar skromna.

Dekliščina v vesolju

»Benetke se pripravljajo na prihod VIP osebnosti. Najboljši luksuzni hoteli v mestu so že rezervirani, poročajo, da bo gostom na voljo cela flota vodnih taksijev, ki bodo petičneže prevažali čez kanale. Logistika kaže na zelo ekskluziven, natančen in do najmanjše podrobnosti načrtovan dogodek,« pravijo dobro obveščeni viri.

Kar je dobro znano, je to, da bo imela Lauren dekliščino v vesolju. Kratek, 11-minutni let se bo zgodil maja, nevesta bo s seboj vzela šest prijateljic, med njimi voditeljico Gail King in pevko Katy Perry.

Po vrnitvi na Zemljo bo sprejela Bezosov priimek: »Veselim se, da bom gospa Bezos,« je povedala bodoča mladoporočenka.