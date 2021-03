Bivši Sofie Vergara brez pravice do oplojenih jajčec

Nick Loeb se z bivšo ljubeznijo tožari že šest let. FOTO: Lisa Maree Williams/Getty Images

Z Joejem je srečno poročena od leta 2015. FOTO: Profimedia/Goff Photos

2014.

je bilo po dveh letih zaroke konec ljubezni med Sofio in Nickom.

Po šestih letih je bizarno sodno pričkanje nekdanjih zaljubljencevin njenega bivšega zaročenca, v središču česar sta bili igralkini zamrznjeni jajčeci, že oplojeni z Nickovo spermo, morda le dobilo epilog. »Brez Sofijinega izrecnega in pisnega dovoljenja Nick ne sme uporabiti zarodkov,« je presodil losangeleški sodnik in Loebu s tem primazal klofuto.Kratko in jedrnato je namreč ustavil njegovo šestletno prizadevanje, da bi nad oplojenima jajčecema pridobil skrbništvo, zanju našel nadomestno mater in postal oče. Razsodba prihaja zgolj nekaj tednov zatem, ko je podobno tožbo in pritožbo izgubil že v Louisiani.»Ta primer je bil v posmeh sodnemu sistemu!« so v Louisiani zabrusili Loebu, ki je nato poskušal svojo srečo še v Los Angelesu. Vnovič brez uspeha.Bizarna zgodba, čudaška celo za Hollywood, sega v leto 2015, eno leto za tem, ko je odklenkalo ljubezni med Sofio in Nickom. Zapeljiva Kolumbijka je namreč dokončno obrnila nov list in se zaobljubila novemu srčnemu izbrancu, postavnemu, njen bivši pa je očitno obtičal v preteklosti, ki je ni in ni želel izpustiti. Del Sofie – ali, po prepričanju njenega odvetnika, kos njenega premoženja – je želel obdržati zase.Pri tem pa se je spomnil na zarodka, ki sta ju dala zamrzniti, ko je 2014. med njima počilo. »Nanju je čustveno navezan, poleg tega verjame, da se novo življenje začne v trenutku oploditve,« je v njegovem imenu odvetnik dejal na sodišču, od katerega je Nick želel zagotovilo, da se jajčec v nobenem primeru ne sme uničiti. Prav slednje pa naj bi igralka želela storiti, ko je Nick izrazil svojo željo. A je njegove načrte ovirala pogodba, ki sta jo podpisala na kliniki za umetno oploditev, po kateri nihče od njiju ne more uporabiti zarodkov brez privoljenja drugega partnerja. Ta dokument je Loeb sicer poskušal izničiti, trdeč, da ga je podpisal pod prisilo, a mu sodišče ni verjelo.S prvo tožbo mu ni uspelo. Zato je z naslednjo postal precej bolj ustvarjalen in je ni vložil v svojem imenu, ampak kar v imenu oplojenih jajčec, ki ju je celo poimenoval. Zahtevo do pravice življenja sta tako podala zarodkain– imeli sta celo svojega skrbnika, Nick pa je zanju ustanovil denarni sklad –, tožbe pa verjetno ni(sta) po golem naključju vložil(i)v ameriški zvezni državi Louisiana, saj tam zamrznjenim zarodkom pripisujejo poseben pomen in jim zagotavljajo pravno zaščito.Povrhu naj bi Loeb računal na podporo javnosti. A se je osmodil. Sodišče je prikimalo Vergarovi, tako da ju Nick ne more samovoljno uporabiti brez njenega privoljenja. Podobno je padla pritožba nadvse vztrajnega Loeba. Zdaj je še v tretje izgubil, tokrat v Kaliforniji, kjer sta Sofia in Nick tudi obiskovala kliniko za umetno oploditev.»Očitno je, da je bil sodnik pri razsodbi pod vplivom Hollywooda, kar je tudi tema mojega prihajajočega filma Roe vs. Wade,« se je odzval Loeb, nato pa bodico uperil še proti nekdanji ljubezni. »Kako žalostno, da je Sofia, sicer verna katoličanka, načrtno ustvarila dojenčke, a le zato, da jih nato ubije.«