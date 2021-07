Bivši mož slavne pevke dobil štiri otroke v enem letu

Igrala je mamo

Otrokom svetovnih zvezd in zvezdnikov zaradi vrtoglavih zaslužkov njihovih staršev zagotovo ne bi bilo treba delati nikoli v življenju. To velja tudi za prikupna dvojčka, deklicoin fantkaotroka ameriške pevke. Kljub temu se je Monroe nedavno odločila, da bo zelo zgodaj šla po stopinjah slavne matere. Že pri desetih letih je postala prava zvezda, saj je prvič nastopila v reklami za blagovno znamko otroških oblačil, ki so jo predvajali pred tremi dnevi, 20. julija.Predvajani spot prikazuje Monroe, oblečeno v denim kombinezon, kako igra mlado Mariah Carey, ki v osemdesetih letih prejšnjega stoletja sanja o sebi kot o ikoni jutrišnjega dne. Kot so povedali avtorji reklame, so se v sodelovanju s slavno pevko odločili za oživitev njenega velikega hita Someday, saj so za desetletno Monroe izbrali prav takšna oblačila, kot jih je njena mama nosila leta 1990 v istoimenskem spotu.Otroka sta se zdaj 52-letni pevki rodila aprila 2011 iz zakona s producentom. Par se je poročil leta 2008 in razšel leta 2014. Kljub ločitvi sta umetnika ostala v dobrih odnosih in skupaj skrbita za svoja otroka. Tako se je družina kljub uradni razvezi staršev že večkrat skupaj pojavila na raznih dogodkih, leta 2018 so se na primer vsi štirje odpravili na podelitev nagrad Kids 'Choice Awards v Los Angelesu.Bolj kot z ljubezenskim življenjem ima Mariah Carey težave v svoji družini. Tako je februarja letos njena starejša sestrazoper njo vložila tožbo, in sicer naj bi jo Mariah v avtobiografski knjigi The Meaning of Mariah Carey (Pomen Mariah Carey) namerno ponižala in prizadela. Mariah je namreč v knjigi pisala o svojem burnem otroštvu in odraščanju v nasilni družini. Med drugim je opisala, kako naj bi jo starejša sestra zlorabljala, saj naj bi ji pri starosti 12 let takrat 20-letna Alison dajala pomirjevala in jo nagovarjala k prostituciji, enkrat naj bi vanjo celo vrgla vroč čaj, zaradi česar je dobila opekline tretje stopnje.Alison je vse te trditve zanikala in trdila, da za njih njena sestra nima nobenih dokazov, nato pa je zoper njo vložila tožbo za 1,25 milijona dolarjev za ublažitev čustvene stiske. Precej burno življenje ima po ločitvi tudi pevkin 40-letni nekdanji mož. V svetu slavnih Nick Cannon slovi kot eden od rekorderjev po številu otrok, saj se mu je po dvojčkih iz zakona z Mariah rodilo še pet otrok, od tega štirje v enem letu! Prav vsi imajo tudi zelo zanimiva imena.Štiriletni sin iz zakona zse imenuje, kar bi lahko prevedli kot, decembra se mu je pridružila še sestrica(Močna kraljica). Na začetku junija mu je mednarodna didžejkarodila dvojčkain, dober mesec pozneje pa mu je manekenkapovila še fantka z imenom