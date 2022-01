Bivšega hoče videti za rešetkami

Nekateri pari imajo srečo in se, ko ugotovijo, da v zakonu niso več srečni, razidejo sporazumno, spet drugi se leta in leta borijo na sodišču, v javnosti perejo umazano perilo ter drug drugega obtožujejo vseh mogočih reči. Običajno se zaplete zaradi skrbništva nad otroki ali denarja.

Denar je močno zapletel tudi ločitev avstrijske princese Marie-Therese Elizabeth von Hohenberg Bailey in Anthonyja Baileyja. Londonsko sodišče je odločilo, da Marii-Theresi ob razvezi pripada slabih 2,5 milijona evrov premoženja, ki sta ga zakonca ustvarila, ko sta bila poročena, ker pa denarja še vedno ni na njenem računu, želi bivšega moža zdaj tožiti zaradi nespoštovanja sodišča. Gre za resne očitke, in če Baileyja spoznajo za krivega, mu grozi do dve leti zaporne kazni, 3000 evrov denarne kazni ali oboje.

Maria-Theresa, pravnukinja avstrijskega nadvojvode Franca Ferdinanda, čigar smrt je bila povod za prvo svetovno vojno, je brez sramu javno izjavila, da si želi bivšega videti za zapahi. Sojenje naj bi se začelo v kratkem, sodnik trenutno še tehta, ali bi Baileyja povabil v dvorano ali bi bilo dovolj zaslišanje prek videokonference.

Anthonyju Baileyju sicer ni bilo z rožicami postlano. Njegova prva služba je bila v piceriji, nato pa se je preusmeril v službo za odnose z javnostjo in počasi postal pravi piarovski guru. Ko si je ustvaril ime, je ustanovil lastno svetovalno podjetje s področja odnosov z javnostjo. Med njihovimi strankami so bili bankirji ter tuji in domači pomembneži, ki jih je pritegnila predvsem obljuba diskretnosti.

Bailey je tako prišel do pravega bogastva, pred dobrim desetletjem je več kot 50.000 evrov podaril britanski laburistični stranki, katere goreči podpornik je bil. Poslovnež, po rodu iz Londona, zdaj pa že nekaj časa živi na Portugalskem, je tudi dobri prijatelj britanskega prestolonaslednika princa Charlesa, med prijatelje pa je predani katoličan štel celo nekdanjega papeža Janeza Pavla II.