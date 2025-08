Bivše Spajsice manjkale tudi na drugi poroki kolegice v Marakešu

Če kaj, potem so poroke in pogrebi priložnost, da zgladimo morebitne spore z družinskimi člani ali starimi prijatelji. Nič čudnega torej, da so oboževalci skupine Spice Girls, ki je kraljevala na pop lestvicah v devetdesetih letih, po prelomu tisočletja pa razpadla, mrzlično spremljali obe poroki nekdanje članice skupine Mel B v upanju, da se bo na katerem od obredov pojavila njena nekdanja prijateljica, prav tako bivša Spajsica Geri Halliwell-Horner, s katero sta že leta v tako slabih odnosih, da – če gre verjeti govoricam – ne zdržita niti v istem prostoru.

Eden od razlogov, zakaj je Geri jezna na Mel, je intervju s Piersom Morganom iz leta 2019. V njem je Scary Spice trdila, da sta bili z Geri, ko so sestavile skupino, v intimnem razmerju. Zaradi te izjave naj bi imela Geri težave z možem Christianom Hornerjem, velikim imenom v svetu motociklizma.

Dva poročna obreda

To poletje se je 50-letna Mel B dvakrat sprehodila pred oltar s 37-letnim frizerjem Roryjem McPheejem. Prvi obred je potekal v katedrali St. Paul v Londonu. Nevesta je bila oblečena v elegantno poročno obleko, ki jo je oblikovala britanska oblikovalka Josephine Scott.

Scary Spice je kolegico razjezila, ko je javno razglasila, da sta bili par. FOTO: Profimedia

Med gosti so bili številni znani obrazi, od nekdanjih članic skupine Spice Girls pa je bila tam le. Eden od najbolj zabavnih trenutkov je bil, ko je Melin ljubljeni yorkširski terier, Cookie, paru prinesel prstane. Po uradnem obredu so se gostje zbrali na zabavi v baru v znamenitem nebotičniku The Shard. Čeprav je bila poroka sama po sebi razkošna, je bila zabava po obredu presenetljivo umirjena. Gostje so se zbrali ob 16.30 ter se večinoma razšli že okoli 19. ure. Po tradicionalni poroki v Londonu sta Mel B in Rory McPhee svojo ljubezen potrdila še z duhovnim obredom v Marakešu. Za to priložnost je Mel nosila osupljivo rdečo poročno obleko s kristali in bleščicami ameriškega oblikovalca

Par je izbral Maroko zaradi posebnega pomena, ki ga ima ta država za Mel in njeno preteklost s skupino Spice Girls, saj so pred desetletjem tam praznovali 40. rojstni dan Davida Beckhama. Kljub temu tokrat ni prišla nobena od nekdanjih članic. Preostale so se za svojo odsotnost javno opravičile, Geri pa nekdanji prijateljici ni namenila niti besede.

Mel je na Instagramu delila utrinke s poroke in zapisala: »Poročena sva!!! Spet! Poroka je bila tako dobra, da smo praznovanje nadaljevali z našimi najbližjimi in najdražjimi v našem najljubšem kraju @selmanmarrakech ... Imeli smo se čudovito!«