Bivša žena se noče izseliti iz njegove vile

PRESS RELEASE Konec zakona z Orianne ga je pahnil v globoko žalost in alkoholizem.

Jill je ob ločitvi izplačal 22 milijonov evrov, Orianne pa še 11 milijonov več.

Med ljubeznijo in sovraštvom je tanka meja. Ki jo bosta, tako se zdi,in njegova bivša ženazdaj dokončno prestopila. Njuna ljubezen je po ločitvi proti vsem pričakovanjem spet zacvetela, zdaj pa je skoraj zagotovo konec. Pod pretvezo, da gre na službeno pot, se je Orianne namreč za glasbenikovim hrbtom skrivaj poročila z drugim, s skoraj štiri desetletja mlajšim od Collinsa. Pretentani zvezdnik jo je zato želel vreči iz razkošne vile v Miamiju, a se mu je Orianne postavila po robu in zamenjala vse ključavnice. Večkratni dobitnik grammyja jo bo zdaj poskušal izseliti po sodni poti.Pred leti pa je Collins zaradi Orianne menda kar s faksiranim sporočilom zapustil, ženo številka dve. No, tudi z Orianne sta se po devetih letih, v kateri sta se jima rodila dva sinova, razšla. Collinsa je ločitev olajšala za 33 milijonov evrov – to je bila najdražja ločitev v britanski zgodovini. Medtem ko je glasbenik izgubljeno ljubezen objokoval in se celo zapil, je temnolaska hitro obrnila nov list in obljubila večnost poslovnežu maroških korenin. A že 2016. je podpisovala ločitvene papirje in spet padla v Philov objem.»Najina ločitev je bila napaka. Spet mu pravim moj mož. Čeprav sva si zelo blizu in se imava tako rada, da za to ne potrebujeva poročnega papirja, se bova v prihodnosti gotovo spet poročila,« je pred štirimi leti žgolela Ceveyjeva, podobno tudi Collins, ki je prvi naredil korak k spravi. Po njeni operaciji zaradi stisnjenega medvretenčnega diska leta 2015, zaradi česar je začasno pristala na invalidskem vozičku, jo je njen bivši med prvimi obiskal v bolnišnici in ji dajal oporo. »Spoznala sem, da je on moški mojega življenja.«Spet sta zaživela skupaj. Ko je govorila o sebi, je Orianne znova uporabljala Collinsov priimek, zvezdnik pa je storil vse, da bi jima uspelo. »Povsem ji je bil predan, odločen, da bo to njegovo zadnje razmerje, ki bo trajalo in obstalo,« je dejal vir. Nekateri v njegovem krogu so ga svarili in se spraševali, čemu se je v resnici vrnila k njemu, a Phil se je odločil, da ji zaupa. No, očitno njegovega zaupanja ni upravičila, saj naj bi se avgusta po koncu zaprtja zaradi pandemije na vrat na nos in Collinsu za hrbtom poročila s precej mlajšim, komaj 31-letnim poslovnežemCollins je zato zahteval, da se izseli iz njegove hiše, a sveže poročena Orianne o tem ne želi niti slišati. Še več, ne le da je zavzela njegovo vilo in zamenjala ključavnice, želela naj bi si celo vnovičnega ločitvenega dogovora, saj naj bi milijone, ki ji jih je izplačal pred 12 leti, zapravila z nespametnimi naložbami in ločitvijo od Mejjatija. A Collins še drugič ne bo šel na led. Odločen je, da ji ne da niti centa več, iz hiše pa jo bo nagnal s pomočjo sodišča. Kljub temu da naj bi mu bivša zagrozila, da bo razkrila stvari, ki mu bodo omadeževale ugled.