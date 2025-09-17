Nekdanja zaupnica Meghan Markle: knjiga, ki bi pojasnila, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati

Ko so mnogi že mislili, da je o Meghan Markle in princu Harryju povedano vse, naj bi Jessica Mulroney, kanadska stilistka in dolgoletna Meghanina zaupnica, pripravljala zgodbo o tem, kako je prinčeva žena izgubila ugled in status.

Nekdanja najboljša prijateljica vojvodinje naj bi se namreč pripravljala na izdajo knjige spominov, v kateri bo spregovorila o koncu svojega prijateljstva in razkrila, kaj se je v resnici dogajalo za zaprtimi vrati.

Leta 2020 se je Jessica zaradi spora z vplivnico Sasho Exeter zaradi obtožb o rasističnih opazkah znašla v središču medijskega škandala.

Posledično je izgubila številne televizijske pogodbe. Kljub opravičilu in podpori takratnega moža Bena Mulroneyja, ki je celo pustil delo na televiziji, se je njeno prijateljstvo z Meghan začelo krhati.

Jessica je izbrisala svoj profil na Instagramu, kasneje ga ponovno odprla, vendar brez skupnih fotografij z Meghan. Zdaj pa viri trdijo, da založniki tekmujejo, kdo bo dobil pravice do njene zgodbe, ki bi ji lahko prinesla milijonsko pogodbo, odvisno od tega, koliko je pripravljena razkriti.

Jessica in Meghan sta se spoznali med snemanjem serije Nepremagljivi dvojec v Torontu, kjer je prva drugo uvedla v visoko družbo.

Tudi v začetku Meghanine zveze s princem Harryjem sta bili tesni prijateljici, Jessicini otroci so bili leta 2018 celo na glamurozni poroki: dvojčka Brian in John sta bila paža, hči Ivy pa družica.

Leta 2020 je vojvodinja po poročanju virov prekinila prijateljstvo, ker ni želela biti povezana s škandalom. Od takrat Jessica kljub temu, da jo je razhod z Meghan, ki jo je imela za družino, močno prizadel, o tem ni govorila javno.

Vir je dejal: »Knjiga bi bila njena priložnost, da razjasni veliko napačnih trditev, ki so krožile o njej. Leta 2020 je bila tarča napadov in ni imela možnosti povedati svoje strani zgodbe. Če zdaj izda knjigo, bo končno lahko pojasnila, kaj se je res zgodilo med pripravami na Meghanino poroko.«

Jessica naj bi imela dokaze, ki bi podprli njeno zgodbo. Vir dodaja: »Takrat ji nihče ni stopil v bran, zato bi knjiga pomenila ponovno vzpostavitev njenega glasu in obračun z lažnimi pripovedmi.«

Ko je izbruhnil škandal, naj bi bila Meghan šokirana nad Jessicinimi domnevnimi grožnjami s tožbo Exeterjevi.

Dejala naj bi, da Jessica ni rasistka, a da je bil njen odziv nepričakovan in boleč, zato ni mogla več ostati povezana z njo.

Če bo Jessica knjigo res izdala, bi lahko šlo za enega najbolj težko pričakovanih pogledov v zakulisje kraljevega sveta skozi oči nekdanje zaupnice vojvodinje, piše The Mirror.