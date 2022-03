Bivša Putinova žena razkrila, kako jo je zaprosil: zgodba je zelo nenavadna

Nekdanja žena ruskega predsednika Vladimirja Putina, Ljudmila Putinova, nekoč Škrebneva, danes Očeretna, je nekoč razkrila, da jo je zaprosil na tako nenavaden način, da je bila prepričana, da se v tistem trenutku z njo razhaja. Putin se je z Ljudmilo poročil leta 1983, paru pa sta se v zakonu rodili dve hčerki – Marija Putinova in Katerina Tikhonova. Ruski predsednik je bil o svojem osebnem življenju vedno diskreten, zato je bilo toliko večje presenečenje, ko je par leta 2013 oznanil, da se ločuje.

Ljudmila Putin. FOTO: Grigory Dukor, Reuters Pictures

Trinajst let prej je Putin objavil biografijo z naslovom First Person: An Astonishingly Frank Self-Portrait by Russia's President, ki je vključevala več intervjujev z njim in njegovimi bližnjimi. V enem od teh njih je bila njegova bivša žena Ljudmila, ki je povedala nekaj podrobnosti iz njunega razmerja. Razkrila je, da ni pripisovala večje pomembnosti prvemu zmenku s »slabo oblečenim« Putinom. On ji je vseeno dal svojo telefonsko številko in ostala sta v stiku ter se kasneje zaljubila. Po treh letih in pol jo je zaprosil, a na način, da se je Ljudmila znašla v dilemi – ni vedela, ali jo zapušča ali želi z njo preživeti preostanek življenja.

»Neke noči sva sedela v tej hiši in je rekel: 'Zdaj si že ugotovila, kakšna oseba sem. Na splošno nisem lahka oseba.' Bil je samokritičen, razlagal je, da je tih tip, da je v nekaterih stvareh precej oster, razumel je, da žali ljudi in tako naprej,« je v omenjenem intervjuju povedala bivša Putinova žena. »Rekel mi je, da je tvegana izbira za življenjskega partnerja in dodal: 'Po treh letih in pol si se verjetno že odločila.' To je zvenelo, kot da me zapušča. 'Da, sem,' sem rekla. Sumničavo me je vprašal: 'Res?' V tistem trenutku sem bila prepričana, da je to to, da se razhajava. Potem pa je rekel: 'No, če je tako, te ljubim in predlagam, da se poročiva.' To je bilo zame popolno presenečenje,« je povedala Ljudmila.

Par je bi poročen 30 let, leto po ločitvi pa je Ljudmila popolnoma izginila iz javnega življenja, piše mondo.rs. Ko se je ločila od ruskega predsednika, je dejala: »Najinega zakona je konec, ker se komaj kaj vidiva.« Dodala je, da je Vladimir popolnoma zatopljen v svoje delo. »Najini otroci so odrasli, vsak živi svoje življenje ... In res ne maram biti na očeh javnosti.«

Kmalu po ločitvi se je poročila z 21 let mlajšim Arturjem Očeretnim, s katerimi živi v vili na jugozahodu Francije.