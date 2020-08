Bivša pornozvezda zdaj humanitarka: pomaga razrušenemu Bejrutu

Virus jim ne pusti dihati, Hrvaška znova krepko čez 100

Na Hrvaškem, kjer so včeraj z 208 novoodkritimi primeri okužbe z virusom sars-cov-2 podrli rekord, so v zadnjih 24 urah opravili 1538 testov in potrdili še 162 novih okužb. Največ okužb so v zadnjih 24 urah potrdili v splitsko-dalmatinski županiji in Zagrebu. Skupaj imajo 1062 aktivnih primerov, kar je 99 več kot včeraj. V