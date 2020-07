Bivša od Eltona Johna terja pet milijonov

REUTERS PICTURES Legendarni glasbenik upa, da bo njegova bivša tožbo umaknila. FOTO: Reuters Pictures

Zlomil ji je srce

Zlomil sem srce osebe, ki sem jo ljubil in je brezpogojno ljubila mene, osebe, ki je ne morem kriviti za nič.

Spoštljiv in pozoren

2014. se je poročil z Davidom Furnishem, s katerim se ljubita od leta 1993.

je bila le pet let del njegovega življenja, a vendar je bil to pomemben del. Na roki je namreč nosila njegov prstan. Toda čeprav se je precej kratek zakon med njo in, v katerega sta skočila 1984. po manj kot enem letu poznanstva, končal po štirih letih, ko je zvezdnik tudi priznal svojo ljubezen do lastnega spola, ga na bivšo ženo vežejo le topla čustva in spomini. O njej nikoli ni rekel žal besede.Pravzaprav je v minulih 30 letih skoraj omenjal ni, tudi ker sta se tako dogovorila ob ločitvi. A ko je lani na knjižne police prišla njegova avtobiografija, mimo zakona pač ni mogel. »Zlomil sem srce osebe, ki sem jo ljubil in je brezpogojno ljubila mene, osebe, ki je ne morem kriviti za nič,« je eden redkih pevčevih zapisov o bivši ženi. Kar je bilo dovolj, da je Blauelova že minuli mesec na sodišču zoper zvezdnika zahtevala sodno prepoved.Čemu, ni bilo jasno, a se to običajno uporabi v primerih, ki se nanašajo na varovanje zasebnosti. Zdaj je na plan pricurljalo, da Renate po sodni poti od nekdanjega moža tudi zahteva pet milijonov ameriških dolarjev (približno 4,3 milijona evrov), saj naj bi, ker je v avtobiografiji omenil njun zakon, s tem kršil njun ločitveni sporazum in obudil njene nekdanje travme.Iz štiriletnega zakona je odkorakala precej premožnejša – menda naj bi dobila nekje med 5 in 10 milijoni –, z Eltonom sta se menda tudi dogovorila, da o njunem minulem odnosu ne bosta javno govorila. Nato je glasbenikova nekdanja ljubezen skoraj izginila z obličja zemlje. V naslednjih desetletjih se njenega imena v povezavi s pevcem niti omenjalo ni, vsaj dokler ni lanska kino uspešnica Rocketman obnovila zanimanja za glasbenikovo bivšo ženo. Ki se je z izdajo avtobiografije še dodatno razmahnilo.V pisani besedi je namreč priznal, da obžaluje, da ji je zlomil srce. Zapisal je tudi, da jo je po ločitvi videl le še enkrat in jo, ko sta z možemdobila sina, povabil na obisk. »Želel sem jo videti in da spozna mojo družino. Želel sem si, da bi bila del naših življenj in mi del njenega, a je to zavrnila, jaz pa sem njeno odločitev spoštoval,« je zapisal. In očitno prekršil ločitveni sporazum.Še preden je avtobiografija Jaz (Me) prišla na knjižne police, se je Elton – tako v sodnih spisih – strinjal, da nekatere izseke iz knjige odstrani. Vseeno je bilo mogoče prebrati, da ji je zlomil srce, v čemer naj bi tudi tičal povod tožbe, ki Eltona naj ne bi le šokirala, zaradi odziva nekdanje žene je tudi globoko prizadet in užaloščen. Tudi, ker jo je javno vselej le hvalil. »Njun odnos je bil vedno dober, vselej je bil do nje le spoštljiv in nikoli ni razgalil kaj zasebnega iz njunega zakona. Iskreno upa, da bo to sprevidela in tožbo opustila,« je povedal vir. A je v odgovor Renatin prijatelj obrazložil, kaj naj bi bilo v ozadju njenega sodnega zahtevka. »Knjige ni videla pred izdajo. Jasno je povedala, da ne želi biti v njej. Kolikor vem, je poslala več opozoril. Ta morda nikoli niso prišla do Eltona, knjiga pa je nato prišla v knjigarne in ona je bila v njej. Zato smo zdaj tu.«Biografski film Rocketman in avtobiografija sta torej obudila zanimanje za pevčev prvi zakon, morda sta odprla tudi stare rane. Omemba propadlega zakona naj bi pri Blauelovi namreč na plan privlekla njene nekdanje duševne težave. Kakšne, še ni jasno, o tem naj ne bi ničesar vedel niti zvezdnik, pa vendar je v svojem sodnem zahtevku ob kršenju ločitvenega dogovora izpostavila tudi to.