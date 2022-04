Bivša o Alecu Baldwinu pred streljanjem: »Bil je čustveno in mentalno nezrel«

Ireland Baldwin, 26-letna hči igralca Aleca Baldwina, v eni zadnjih epizod pogovorne oddaje Red Table Talk Jade Pinkett Smith ni ravno prizanašala očetu. Ob tej priložnosti je odkrito pripovedovala o svojih težavah s tesnobo, o samomorilnih mislih in o odnosu z očetom. Oddaja se je začela s pogovorom na štiri oči med sogostiteljico Willow Smith in Ireland, nato sta se jima je pridružili še Jada ter Alecova bivša soproga Kim Basinger.

Jada je vprašala Kim, ki se je od Aleca ločila leta 2002, ali sta z bivšim soprogom lahko kljub razhodu skupaj vzgajala hčer edinko in reševala njene težave s tesnobo, zaradi katerih je bila večkrat sprejeta v bolnišnico. Kim se je na to vprašanje odzvala z glasnim smehom: »Skupaj vzgajala? Ne,« je odgovorila igralka, ki se tudi sama ubada s hudo tesnobo. »Dobro se razumeva, vendar mislim, da Alec ni bil ne čustveno ne miselno dovolj zrel za pogovore o čustvih in tesnobi ter za pomoč pri premagovanju tovrstnih stisk. On v življenju deluje drugače.«

