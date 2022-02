Bivša mu grozi z lažno ovadbo

Med ljubeznijo in sovraštvom je tanka črta, spoznava valežanski igralec Ioan Gruffud, nad katerega se je odtujena žena Alice spravila z vsemi topovi. V preteklih dveh letih, odkar je Ioan marca 2021 vložil ločitvene listine in ji že mesece prej povedal, da v zakonu ni več srečen, ga je namreč bombardirala z na stotine telefonskimi sporočili, elektronsko pošto in po družabnih omrežjih.

Motiti se ni dala niti, ko je blokiral njeno telefonsko številko. Svojo misijo, da mu zagreni življenje in mu ob tem uniči še kariero ter zamaže sloves, se je odločila izpeljati do konca, da zvezdnik ni več videl druge poti, da jo ustavi, kot s pomočjo sodišča. Vložil je prošnjo za nalog prepovedi približevanja, po katerem se Alice njemu in njegovemu novemu dekletu Bianci Wallace ne sme več približati na manj kot 90 metrov, vzdržati pa se mora tudi vsakršnega navezovanja stikov.

Zaradi Biance se mu spet smeji. FOTO: Osebni Arhiv

Sodišču je predložil 113 strani dokazov Aliceine sovražne korespondence, strani in strani kopij njenih mailov in sporočil, v katerih črno na belem piše, da bi se z lahkoto in brez slabe vesti zatekla tudi k lažem, da bi ga le prizadela. V kupu sporočil, na katera večinoma ni odgovarjal, ga je obtoževala zlorabe drog, mu grozila, da bo tabloidom natrosila zgodbo o domačem nasilju. »Grozila mi je, da mi bo storila to, kar je Amber Heard naredila Johnnyju Deppu.

Grozila mi je, da bo ljudem in medijem dejala, da sem njo in najini hčeri zlorabljal ter užival droge, celo, da me bo strpala v zapor.« V tem naj bi šla tako daleč, da je menda želela spisati celo lažni osebni dnevnik, ki bi jo risal v luči žrtve domačega nasilja. Ustavila pa se ni le pri osovraženem možu, pljuvala naj bi tudi po njegovi mami in nadlegovala Bianco, objavila je celo nekatere njene osebne podatke zdravstvene narave. »Bilo je neizmerno stresno in vznemirjujoče nenehno dobivati tovrstna sovražna sporočila.«

1986. sta se poročila

Obtožbe sovražnega nadlegovanja je Alice zavrnila kot izmišljene, z njimi pa da naj bi Ioan trkal na sočutje ljudi in upal, da bo tako imel nekaj prednosti pri ločitvenih pogajanjih.