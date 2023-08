Bivša Miss Jugoslavije razkrila, zakaj ni govorila o očetu svojega sina

Bila je ena izmed najbolj popularnih pevk devetdesetih let. Andrijana Dabetić, znana tudi kot Anči, je prvič zapela, ko je imela 15 let, leta 1994 pa je posnela svoj prvi album in takrat se je začel njen karierni vzpon. Anči so povezovali z najrazličnejšimi moškimi, sama pa je zveze z njimi opisovala kot 'platonske'. Andrijana je bila tudi Miss Jugoslavije, a se leta 1994 zaradi politične situacije ni udeležila nadaljnjega tekmovanja.

Kljub temu da je bila njena kariera v vzponu, da so jo vsi oboževali, pa se je v nekem trenutku potegnila nazaj in se umaknila. Posvetila se je vzgoji sina, o identiteti otrokovega očeta pa je prvič spregovorila šele, ko se je zgodila tragična nesreča. »Markov oče je umrl v strašni nesreči. To je bilo strešno obdobje in nisem se mogla pojavljati v novicah in do zdaj nisem o tem govorila,« je dejala Andrijana in povedala, da se ni želela izpostavljati na tak način. »Bilo mi je tako težko, da kakšen mesec sploh nisem zapustila hiše in takrat sem se posvetila sinu, ker nisem mogla ničesar spremeniti. Mnogim je bilo težko, ker je Marko ostal brez očeta,« je po poročanju Blica dejala Anči.

Anči so v medijih povezovali z različnimi moškimi. Bila je v zvezi z nekim nogometašem in kasneje s Sinišo Mihajlovićem. »Z njim je bilo zanimivo in sladko. Bil je na mojem rojstnem dnevu, odprl je šampanjec. Bilo je kratko in sladko. Nisva imela veliko časa drug za drugega,« je dejala in pojasnila, da se je to dogajalo, ko je osvojila lento najlepše.

Danes je njena prva in največja ljubezen prepevanje. Pravi, da jo mlajši poznajo kot pevko, starejše generacije pa se je spominjajo tudi kot misice. »Moja prva in največja ljubezen pa ostaja petje,« je po poročanju Blica dejala Anči.