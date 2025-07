Biološki oče Jeffa Bezosa je umrl brez slovesa

Na poroki Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez v Benetkah se je zbralo veliko slavnih gostov: okoli 200 pripadnikov svetovne elite, politikov, poslovnežev, hollywoodskih zvezd ...

Vendar pa je bil za ženina eden najpomembnejših gostov njegov očim Miguel Bezos, Kubanec, ki je Jeffa posvojil ko je štel štiri leta in je edini moški, ki ga eden najbogatejših zemljanov šteje za očeta.

Kaj se je zgodilo z njegovim biološkim očetom?

Jeff Bezos je bil plod najstniške ljubezni. Rodil se je v Albuquerqueju komaj 17-letni mami Jackie, ki je hodila še v srednjo šolo. Njegov oče, Ted Jorgensen, Američan danskega porekla, je bil tedaj star 19 let ter se je boril z denarnimi težavami ter nagnjenostjo k alkoholu.

Kljub temu sta se poročila, Jackie pa je zaključila večerno srednjo šolo in malega Jeffa nosila na predavanja. Kmalu, ko je imel njen sin komaj 17 mesecev, se je ločila od Teda in se vrnila k staršem.

Nekaj let kasneje se je poročila s kubanskim priseljencem Miguelom Bezosom. Ta je Jeffa posvojil in mu dal svoj priimek. Družina se je preselila in Teda prosila, naj ne navezuje stikov, v kar je ta pristal.

Jeffov biološki oče ni vedel, kaj je njegov sin dosegel

Jeff je pozneje zaključil študij in s svojo prvo ženo MacKenzie Scott ustanovil Amazon. Svet je občudoval njegov vzpon, postal je milijarder in danes vodi eno najvplivnejših podjetij na svetu.

A njegov biološki oče o tem ni vedel ničesar.

Novinar Brad Stone, avtor knjige Trgovina za vse: Jeff Bezos in Amazon, je leta 2012, ko je bil Jeff že globalno znan, poiskal Teda. Živel je mirno življenje v Arizoni in vodil majhno trgovino s kolesi ter ni imel pojma, kaj je postal njegov sin.

»Vaš sin je eden najuspešnejših ljudi na svetu,« mu je rekel Stone.

Ted ni prepoznal imena Bezos, ko pa mu je novinar pokazal fotografije, je njegov obraz od presenečenja in žalosti pordel.

»Nisem bil dober oče, niti dober mož,« je priznal.

Miguel Bezos je verjel v Jeffa

Jeffova starša in žena so ga pri gradnji imperija močno podpirali. Leta 1995 sta Jackie in Miguel v Amazon vložila skoraj 250.000 dolarjev (212.600 evrov), čeprav jima je sin povedal, da obstaja 70-odstotna verjetnost, da izgubita vse.

Zaradi tega sta imela leta 2016 v lasti okoli šest odstotkov delnic Amazona v današnji vrednosti 140 milijard dolarjev oziroma 130 milijard evrov.

Miguel Bezos je edini oče, ki ga Jeff priznava

Za Jeffa je Miguel edini pravi oče. V intervjuju za Wired leta 1999 je dejal:

»Zame je moj oče moj oče. Na biološkega očeta pomislim le, ko me zdravnik prosi, da izpolnim obrazec.«

Po drugi strani je Jorgensen pozna leta preživel z občutkom krivde in upanjem, da se bo ponovno povezal s sinom.

»Samo želim, da prizna, da sem jaz njegov oče in da je on moj sin,« je dejal za Page Six.

Trdil je, da od Jeffa ne želi ničesar želel ga je le videti.

Do tega srečanja ni nikoli prišlo. Jorgensen je umrl leta 2015.

Odšel je v grob, ne da bi ga še enkrat videl

»Ted je bil le najstnik, ko se je rodil Jeff. Bil je dober in slab, tako kot vsak izmed nas,« so dejali viri blizu biološkemu očetu enega najvplivnejših ljudi sveta.

»Žalostno je, da Jeffa nikoli ni srečal. Odšel je v grob, ne da bi kdaj govoril z njim. Nikoli ni želel govoriti o tem, ampak vem, da ga je zelo bolelo,« navaja Glossy.rs.