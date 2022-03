Melinda Gates razkrila, zakaj se je ločila od Billa: Nisem mu več zaupala

Melinda Gates je dobrega pol leta po ločitvi spregovorila o razlogih, da se je odločila po 27 letih končati zakon z enim od ustanoviteljev Microsofta Billom Gatesom. Govorice o tem so se seveda pojavile takoj, ko je vest o ločitvi pricurljala v javnost, a sta se Gatesova vse do zdaj vzdržala komentarjev. Kot kaže, pa vse govorice le niso bile povsem iz trte izvite, tiste, ki so kot razlog za konec zakona pripisovale Billovi nezvestobi, je Melinda zdaj namreč v pogovoru z znano ameriško voditeljico Gayle King potrdila.

»Ko se poruši zaupanje, ga je zelo težko ponovno zgraditi, v vsakem odnosu. Jaz močno verjamem v odpuščanje in mislila sem, da bova lahko to premagala in predelala,« je dejala 56-letnica, ki je z bolečino prevare živela skorajda ves zakon. Prvič, menda pa ne tudi zadnjič, naj bi Bill namreč čez plot skočil že leta 2000, in sicer z eno od njegovih zaposlenih, kar je tudi edina afera, ki jo je javno potrdil njegov predstavnik za odnose z javnostjo, neuradno pa naj bi jih bilo veliko več.

Ko sta oznanila, da se ločujeta, se je namreč oglasilo nemalo nekdanjih zaposlenih pri Microsoftu, ki so Gatesa obtožile neprimernega vedenja na delovnem mestu. Kot kaže, so govorice o njegovem početju dosegle tudi Melindo.

»Ne morem reči, da je šlo za eno določeno stvar ali en določen trenutek, ko se je vse podrlo. Prišla sem do točke, ko sem spoznala, da se je nabralo toliko stvari, da sem se zavedela, da to ni več zdravo, da ne morem več zaupati temu, kar imava,« je Kingovi še povedala Melinda, ki je po ločitvi obdržala priimek nekdanjega moža ter zajeten kupček njegovega več kot sto milijonov evrov vrednega premoženja.

Čeprav se je zavedala, da v zakonu ne more več vztrajati, je bila odločitev, da ga konča, zanjo ena najtežjih preizkušenj v življenju .

Kljub temu da se je zavedala, da v zakonu ne more več vztrajati, pa je bila odločitev, da ga konča, zanjo ena najtežjih preizkušenj v življenju. »Bili so dnevi, ko sem bila besna, in dnevi, ki sem jih preležala na tleh in samo jokala. A vse to je del procesa žalovanja. Žaluješ za nečim, o čemer si bil prepričan, da bo tvoje vse življenje. Ko ugotoviš, da ni tako, neizmerno boli. A počasi gre na bolje in na koncu predora se začenja nekaj svetlikati,« je dejala Melinda Gates, ki je prepričana, da bo letošnje leto zanjo veliko boljše, kot je bilo lansko.