Bill Murray sodelavko za šalo zajahal in poljubil

Prerad se dotika svojih soigralk. Sicer v šaljivem in ne seksualno obarvanem tonu, a vendar se nekatere sodelavke ob njem zaradi tega počutijo nelagodno. Tako je letošnjo pomlad zadonelo o Billu Murrayju, ko se je zaradi pritožb zaradi neprimernega vedenja nenadoma ustavilo snemanje filma Being mortal (Biti smrtnik).

Na Davisovo se je drl pred vsemi sodelavci. FOTO: Paramount, courtesy Everett Col

Oskarjevski nominiranec se je nekoliko okorno in brez vsakršnih podrobnosti opravičil, da je zgolj storil nekaj, kar je bilo v njegovih očeh šaljivo in zabavno, a da drugi tega žal niso videli enako. Šlo je skratka za nesrečen nesporazum. Toda za tem verjetno tiči še precej več, saj je zdaj pricurljalo na plan, da naj bi zvezdnik sodelavko »zajahal in poljubil« ter se z njo zaradi neljubega incidenta denarno pogodil.

Ni razumela norčavosti

Zvezdnik je prepričan, da drugi zgolj ne razumejo njegovega smisla za humor. FOTO: Wenn.com

Ko se je po hollywoodskih kuloarjih začelo govoriti o Murrayjevih tavajočih rokah, so hkrati zakrožila namigovanja, da je soigralka Keke Palmer tista, s katero je bil preveč drzen in vsiljiv. A v resnici – glede na več poročil – naj bi si privoščil preveč domačnosti s precej mlajšo članico snemalne ekipe, ki so jo njegova dejanja, v njenih očeh povsem seksualne narave, prestrašila. »Murray je imel občutek, da se ta mnogo mlajša ženska z njim spogleduje. Zato se je, ko sta bila v bližini postelje, ki je bila del produkcije, nanjo okobal usedel, jo zajahal in začel poljubljati po telesu. Morda je šlo za precej nejasno in dvoumno fizično komedijo, a tega nihče ni pričakoval. Ker je Bill težji in večji, se ni mogla premakniti. Nato pa jo je poljubil še na usta. Oba sta sicer nosila zaščitno masko, tako je veleval varnostni protokol zaradi covida, Bill pa je pozneje razložil, da je zgolj poskušal biti norčav.« A prav nič norčavosti in humorja v tem nista videli ne tarča njegove šale, ki jo je igralec prestrašil do obisti, ne druga članica snemalne ekipe, ki je bila temu priča. Obe sta se namreč čezenj pritožili produkcijski hiši, ta je nato zagnala interno preiskavo incidenta.

Do katerih zaključkov so glede Murrayjevega pretirano spogledljivega vedenja prišli pri produkcijski hiši, ni znano. A menda naj bi se zvezdnik in mladenka, ki ji je nagnal strah v kosti, zaradi incidenta odločila za mediacijo in dosegla poravnavo v višini sto tisočakov. »Žal mi je, da se je mojo šalo napačno razumelo. Zdaj se pogovarjava in poskušava vzpostaviti premirje. Oba sva profesionalca, ki, tako mislim, spoštujeva delo drug drugega. Če si ne bova mogla zaupati in se razumeti, potem nima več smisla, da še sodelujeva. Zame je vse to zelo poučno, ogromno sem razmišljal o vsem,« je dejal zvezdnik, ki se je menda počutil presneto bedno. Ne le ker je bil narobe razumljen, ampak tudi ker so njegovi sodelavci zaradi enega samega trenutka njegove razposajenosti ostali tako rekoč brez dela. Kamere filma, ki so ga zaradi tega ustavili sredi produkcije, se namreč po pol leta še vedno ne vrtijo. In še vedno ni jasno, ali bodo film sploh dokončali.

Avdicija kar v njegovi sobi

Prerad naj bi se dotikal soigralk. FOTO: Vincent Kessler, Reuters

Hollywoodski zvezdnik ni torej vselej tudi idealen soigralec in sodelavec. Tako pričajo nedavna poročila in že skoraj dve desetletji stare pritožbe Lucy Liu, do katere naj bi bil med snemanjem Charliejevih angelčkov žaljiv. Kot soigralca iz pekla pa ga je v spominih opisala tudi Geena Davis, ki ima avdicijo za komedijo Hitra sprememba v precej grdem spominu. Odvijala se je namreč kar v Murrayjevi hotelski sobi, kjer jo je pozdravil s pripomočkom za masažo v roki. In je vztrajal, da ga na njej preizkusi. Najmanj neprofesionalno, torej. »To je bilo precej slabo,« je zapisala Davisova, ki danes ve, da bi morala preprosto odkorakati ali se najmanj precej ostro braniti. »V tem primeru seveda ne bi dobila vloge.« In kot je bila neprijetna avdicija, tako neprijetno je bilo tudi snemanje. »Prišel je do moje snemalne prikolice in se začel dreti, češ da zamujam. A sem le čakala na garderobo. Drl se je tudi še, ko sem hitela pred kamere, in nato na snemalnem prizorišču, vse pa je opazovalo več sto ljudi. Igralska in snemalna ekipa, drugi sodelujoči pri filmu pa tudi radovedni mimoidoči.«