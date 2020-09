Bill Gates izgubil očeta: Njegova podpora je bila ključna, da sem tvegal

Na svojem domu v ameriški zvezni državi Washington je v ponedeljek umrl oče ustanovitelja Microsofta Billa Gatesa, ameriški pravnik in filantrop William H. Gates starejši. Star je bil 94 let. Novico o smrti je v torek sporočil njegov sin Bill.



»Modrost, velikopoteznost, sočutje in ponižnost mojega očeta so imeli velik vpliv na ljudi po vsem svetu,« je poudaril Bill Gates. Podpori staršev gre po njegovem tudi zasluga, da je tvegal, prenehal hoditi na fakulteto in s Paulom Allenom ustanovil Microsoft. Dodal je, da bo očeta vsak dan zelo pogrešal.



Vzroka smrti ni navedel. Zapisal je le, da smrt zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja ni bila nepričakovana. William H. Gates starejši je dve desetletji sodeloval pri vodenju fundacije Billa in Melinde Gates.