Bill Cosby spet prost človek, obsodbo zaradi spolnih napadov razveljavili

Spolne zlorabe ga je leta 2005 obtožila ​Andrea Constand. Prvo sojenje se je končalo brez razsodbe, ker se poroti ni uspelo poenotiti v sodbi, na ponovljenem sojenju pa je Cosbyja porota spoznala za krivega v vseh točkah obtožnice.



Igralca je sicer podobnih dejanj javno obtožilo kar okrog 60 žensk, a je bil sodnega pregona deležen le v primeru Constandove. Obsodili so ga na tri do 10 let zaporne kazni. V preteklosti je sicer na sodišče že naslovil prošnjo za pogojno izpustitev.

Eden najbolj priljubljenih komikov vseh časov,(83), je spet na prostosti. Kot je znano je bil obsojen zaradi spolnih zlorab in je prestajal desetletno zaporno kazen zaradi spolnega napada in omamljanja žrtve.Kot poroča The Sun, je tako po treh letih odšel na prostost, potem ko so obsodbo zaradi domnevnih spolnih napadov razveljavili.Obsodba Cosbyja se je v zgodovino zapisala kot prva uspešna obsodba kakega ameriškega zvezdnika zaradi spolnega napada, iz česar je izšlo tudi gibanje #MeToo.