Bill Clinton in James Patterson sta izdala že tretji triler

Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in avtor uspešnic James Patterson sta za BBC spregovorila o tem, kako je nastal njun najnovejši politični triler z naslovom Prvi gospod. Za sabo imata namreč že dve uspešnici Kje je predsednik? in Predsednikova hči, ki sta prevedeni tudi v slovenščino. Po vsem svetu sta prodala kar 230 milijonov knjig in si dodobra napolnila bančni račun.

Bill Clinton in James Patterson sta spisala nov triler. FOTO: Little, Brown And Company

Vse se je začelo na igrišču za golf, kjer sta se nekega dne spoznala in klepetala tudi o kriminalkah in trilerjih – literarnem žanru, ki ga Clinton obožuje. Potem sta se srečevala na Floridi in v newyorškem okrožju Westchester, kjer večinoma prebivata. Njun skupni prijatelj, washingtonski odvetnik in literarni zastopnik Robert Barnett, jima je predlagal, da združita moči in skupaj napišeta knjigo, in predlog sta takoj sprejela. Kot pravi Clinton, je bil na začetku predvsem vajenec, čeprav ima tudi on za sabo že eno uspešnico – njegovo avtobiografijo, ki so jo vsi težko pričakovali in je izšla leta 2004, so samo v ZDA prodali v več kot 2,9 milijona izvodih.

Kaj je skrivnost njunega uspeha? To, da ko pišeta, se še vedno zelo zabavata. Novi roman govori o predsednici Madeline Wright in njenem možu, ki je nekdanji zvezdnik, profesionalni igralec ameriškega nogometa, ki se bori, da bi opral svoje ime, saj je bil pred mnogimi leti osumljen umora mlade navijačice. Gre za klasično dramo, v kateri se policijska preiskava spogleduje s sodno dvorano, v kateri si novinarji, detektivi in ​​politični agenti prizadevajo odkriti resnico o tem, kdo je ubil dekle. Glavna raziskovalca v zgodbi pa nista detektiva, temveč novinarja.

Kje je predsednik? je izšla tudi pri nas. FOTO: Mladinska Knjiga Založba

Kaj sta se naučila drug od drugega? Petterson se je naučil veliko o političnem zakulisju in je vesel, da so njuni romani zelo avtentični, saj je Clinton pričevalec iz prve roke. Clinton pa je priznal, da je še vedno velik Pattersonov oboževalec in da si ni predstavljal, da bo na stara let postal pisatelj. Pomaga najbrž tudi to, da Patterson prezira republikance, še posebej je sovražno nastrojen do Trumpa.

Pisatelj uspešnic ima od vsega na svetu najraje rokenrol, je priznal, zato ni čudno, da živi v hiši, v kateri sta nekoč živela John Lennon in Yoko Ono. Tudi v New Yorku je živel le nekaj stavb stran od hiše z imenom Dakota, v kateri je živel Lennon in bil pred njo ustreljen. Je tudi velik dobrodelnež; lani je pol milijona dolarjev namenil za neodvisne knjigarne, ki so vedno bolj ogrožene.