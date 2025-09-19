Bili sta sami: Kate Middleton v družbi Melanie Trump pokazala pravi obraz

Prva dama ZDA Melania Trump in valižanska princesa Kate Middleton, sta se skupaj sprehodili po vrtovih Frogmore, ki ležijo ob gradu Windsor.

Ob odsotnosti drugih višjih članov kraljeve družine sta imeli priložnost govoriti o temi, ki je obema zelo pri srcu: o izobraževanju.

Med obiskom sta srečali glavnega skavta Dwayna Fieldsa in otroke iz skavtskega programa Veveričke (Squirrels).

Nekaj časa sta preživeli z otroki, starimi med štiri in šest let, ki so ustvarjali umetnine. Prav v trenutkih, ki sta jih Kate in Melania preživeli sami, se je po mnenju analitikov pokazal pravi obraz princese:

Ohranila je profesionalno držo, a tudi človeško toplino. Pokazala je, da zna krmariti med formalnostjo protokola in iskrenim zanimanjem za ljudi ter nastopa kot predana žena, mati in bodoča kraljica, ki razume pomen svoje vloge v sodobni monarhiji.

Ob srečanju z Melanio je, kot je uspelo razbrati strokovnjakinji za branje z ustnic Nicole Hickling, Kate izjavila:

»V veliko tolažbo mi je dejstvo, da so vsi ti otroci vključeni v spodbudno izobraževalno okolje. Vem, da je lahko vse skupaj zelo zahtevno, zato je ključno, da se osredotočimo na posameznika, namesto da se izgubljamo v seznamih nalog in obveznosti.

Delo, ki ga tukaj opravljajo, je resnično izjemno.«

V odziv na te besede je svoje mnenje o ameriškem izobraževalnem sistemu podala še Melania:

»Vem, enako je pri nas v Ameriki. Ne smemo dovoliti, da stvari uidejo izpod nadzora, to dolgujemo našim otrokom.«

Kratek pogovor je izpostavil njuna pogleda na pomen izobraževanja.

Kate in Melania: različni pristopi, ista vizija

Odkar se je leta 2011 poročila s princem Williamom, je Kate postavila zgodnji otrokov razvoj v središče svojega dela in ustanovila fundacijo Center za zgodnje otroštvo.

Lani junija je ta napovedala načrte za zagotavljanje duševne podpore zlasti otrokom iz depreviligiranih okolij prek pobude Male srečne misli (Happy Little Minds).

Avgusta je njena fundacija predstavila sedem animiranih videoposnetkov, namenjenih spodbujanju čustvenega in socialnega razvoja otrok.

Kate je ob tem dejala:

»Prvih pet let življenja ponuja sveto priložnost za preoblikovanje naše družbe. In sicer tako, da otroke na primeren način pripravimo na prihodnost.«

Melania Trump in umetna inteligenca

Na drugi strani Atlantika se Melania Trump osredotoča na vključevanje umetne inteligence v izobraževanje. Vodi delovno skupino Bele hiše za izobraževanje o umetni inteligenci.

Ta mesec je predstavila nov projekt na to temo, ki učence spodbuja, da z uporabo napredne tehnologije in s pomočjo mentorjev rešujejo težave v lokalni skupnosti.

Program je del širših prizadevanj Trumpove administracije, da bi umetno inteligenco vključili v celoten ameriški šolski sistem.

Melania je ob tem izjavila: »Živimo v času čudežev in naša odgovornost je, da na to pripravimo otroke v Ameriki.«

Državni obisk ZDA v Združenem kraljestvu

Melania Trump in princesa Kate sta se srečali med drugim državniškim obiskom predsednika Trumpa v Združenem kraljestvu, kjer so goste pričakali z razkošnimi banketi in vojaškimi svečanostmi.

Prej istega dne je kraljica Camilla prvo damo ZDA popeljala na zasebni ogled hišice lutk kraljice Mary, miniature kraljeve rezidence iz leta 1924, in kraljeve knjižnice, poroča express. co.uk.