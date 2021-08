Bil je poslanec v državnem zboru, danes na ulici prodaja izlete

Edina stalnica v življenju so spremembe. In to drži kot pribito. O tem lahko veliko pove nekdanji poslanec. Okoli njega se je, ko je še bil v hrvaškem parlamentu, pogosto dvigal prah, zgodilo se je tudi, da so ga odnesli iz dvorane (več o tem v članku VIDEO: Incident: poslanca s seje odnesli, padale so grožnje ). Novega mandata ni dobil, je pa našel novo službo.To poletje so ga opazili v Dubrovniku, kjer na stojnici prodaja izlete z ladjami. Spletni portal Slobodna Dalmacija poroča, ko nima gostov, ki bi jih zanimali izleti, dela sklece in tako skrbi za športno postavo.Ko so Pernarja vprašali, kako to, da je pristal v tej službi, je odvrnil, da je to zelo preprosto: oni so iskali osebo za to delo, on pa službo.Komentarji na novico so mešani. Nekateri ga 'pljuvajo', češ da je bil zdrahar, drugi pa so navdušeni, saj ni več na plečih davkoplačevalcev, temveč služi kruh s svojim delom. Zakaj pa bi to bilo narobe?