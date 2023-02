Bil je največja ljubezen te hrvaške zvezde, z njegovo smrtjo se ni sprijaznila

Hrvaška glasbena zvezda Josipa Lisac se je spomnila svoje velike ljubezni Karla Metikoša.

Tako je ob njegovem rojstnem dnevu na družabnem omrežju objavila: »Na današnji dan se je rodil Karlo Metikoš, hrvaški glasbenik, ki ga svet pozna kot Matta Collinsa. Velik uspeh je dosegel leta 1963 v Parizu, nato pa je koncertiral še po Evropi, ZDA in Afriki. Najpomembnejši del njegovega poklicnega in zasebnega življenja je sodelovanje in velika ljubezen z Josipo Lisac na albumih od "Dnevnika ene ljubezni" leta 1973 do "Boginja" leta 1987.«

Karlo Metikoš je umrl 10. decembra 1991, od leta 1992 pa Josipa vsako obletnico njegove smrti zaznamuje s koncertom njemu v čast, z izjemo leta 2020, ko so morali tradicijo zaradi pandemije koronavirusa prekiniti.

Josipa in Karlo se nista nikoli poročila, a to je bila ljubezen, o kateri se govori še danes ...