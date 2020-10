Zaznamoval ga je James Bond

Najbolj ga je zaznamoval James Bond. FOTO: Defd/kinoarchiv

Oskarja je prejel leta 1988. FOTO: Bob Riha Jr, Reuters

Številne znane osebnosti so se danes s sporočili na spletnih omrežjih poslovile od legendarnega Seana Conneryja, ki je v 91. letu starosti umrl na Bahamih. Njegov sinje za BBC povedal, da je oče umrl spokojno v spanju, a da se je že nekaj časa slabše počutil.»Bil je in vedno bo originalni James Bond,« sta ob igralčevi smrti zapisala producenta filmske franšizein»Njegova pogumna in duhovita interpretacija privlačnega in karizmatičnega tajnega agenta je spremenila svet,« sta zapisala in dodala, da je bil prav Connery zaslužen za uspeh Jamesa Bonda, za kar mu bosta večno hvaležna.Connery je bil tudi ljubljenec oboževalcev Bonda, saj je na različnih lestvicah premagal tudi priljubljenegain aktualnega agenta, ki je preminulega kolega opisal kot enega resničnih velikanov filma. Hollywoodski zvezdnikje tvitnil, da je odraščal ob Conneryju kot svojem idolu. Označil ga je za legendo na platnu in v resničnem življenju.Connery je vedno veljal za ponosnega Škota in tudi finančnega podpornika Škotske nacionalne stranke, ki se bori za škotsko neodvisnost. Premierkaga je opisala kot svetovno legendo, a v prvi vrsti kot patriotskega in ponosnega Škota. »Naš narod danes žaluje za enim svojih najdražjih sinov.«Connery, verjetno najslavnejši škotski igralec, se je rodil v Edinburghu v delavski družini. Pri 23 letih se je v izbiri med igralstvom in profesionalnim nogometom odločil za prvo možnost, za kar je kasneje dejal, da je bila ena njegovih pametnejših odločitev. Pred tem je opravljal več različnih del, med drugim je dostavljal mleko in vozil tovornjak.Prvo večjo vlogo je odigral v filmu No Road Back režiserjaiz leta 1957, temu pa so sledili številni nastopi tako v filmih za veliko platno kot v televizijskih serijah in filmih, denimo leta 1961 v Macbethu in Ani Karenini. Pravi preboj mu je leto kasneje prinesla vloga Jamesa Bonda v filmu Dr. NoTajnega agenta je interpretiral še šestih filmih: Iz Rusije z ljubeznijo (1963), Goldfinger (1964), Operacija Grom (1965), Le dvakrat živiš (1967), Diamanti so večni (1971) ter Nikoli ne reci nikoli več (1983).Kot navaja spletna filmska baza podatkov IMDb, so nekateri verjeli, da bo vloga Jamesa Bonda zaznamovala njegovo kariero, vendar je dokazal nasprotno: postal je eden najvidnejših igralcev svoje generacije, ki je posnel kopico uspešnih filmov. Največje priznanje je dosegel z vlogo irskega policaja v filmu Nedotakljiviiz leta 1987. Osvojil je oskarja za stransko vlogo in s tem ukradel pozornost glavnemu igralcu filmaVideti ga je bilo mogoče v še številnih drugih filmih, kot so Marnie(1964), Umor na Orient ekspresu(1974), Ime rože(1986), Indiana Jones in Zadnji križarski pohod(1989), Vzhajajoče sonce(1993) in Družba pravih gospodov(2003).»Morda nisem najboljši igralec, še slabši pa bi bil, če bi počel kaj drugega,« je dejal ob neki priložnosti. Zapustil svojo soprogoter sinova Jasona in