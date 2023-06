Strašno smolo posnela kamera! Joe Biden (80) zletel po tleh (VIDEO)

Ameriški predsednik Joe Biden spet zletel po tleh. V Koloradu se je udeležil podelitev diplom za zračne sile in lastnoročno podelil diplomo več kot 900 diplomantom. Ko pa je hotel zapustiti prostor pred mikrofonom, se je spotaknil in telebnil na tla. Na noge sta mu pomagala pripadnik zračnih sil in dva člana njegove tajne službe.

Kot so pojasnili v Beli hiši, naj bi bile za padec krive vreče s peskom, ki so bile postavljene za podporo njegovemu trotlbobnu. Kot lahko vidite na posnetku spodaj, je na krivca s prstom pokazal tudi sam predsednik.

Menda se ameriški predsednik počuti v redu. Pri starosti 80 let je najstarejši aktualni ameriški predsednik, ki pa se ne bo ustavil pri tem. Namerava namreč še enkrat kandidirati. Če bi bil izvoljen še drugič, bi drugi mandat nastopil pri starosti 82 let.

To ni bil prvi padec

Tokratni padec ni bil prvi. Kamere so jih posnele že več, zato je zdravstveno stanje predsednika ves čas predmet številnih razprav. Spomnimo, da je padel že tudi med vzpenjanjem po stopnicah na predsedniško letalo in med kolesarjenjem.