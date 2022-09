Bi jih imeli? Prodajajo se princesine spodnjice

Ta mesec na dražbo prihajata spalna srajca kraljice Viktorije in spodnjice najmlajše od njenih devetih otrok, ki naj bi bila tudi kraljičina ljubljenka, princese Beatrice. Oboje je po naključju odkrila upokojena trgovka s starinami v svoji hiši na otoku Isle of Wight, kjer so kraljevi včasih preživeli veliko časa.

Mama se seli in pomagali smo ji izprazniti hišo, jo počistiti, pri tem pa smo našli mnogo dragocenosti.

Da gre za kosa, ki sta nekoč res pripadala kraljici in njeni hčerki, je razvidno po izvezenih začetnicah – VR za Viktorijo Regino in BB za Beatrice Battenberško. Slednje je zgodovinarjem razkrilo še eno pomembno informacijo – da je princesa spodnjice dobila po letu 1885, takrat se je namreč poročila s princem Henryjem Battenberškim in prevzela njegov priimek. Zakon je sicer trajal komaj 11 let, leta 1896 je Henry zbolel za malarijo in umrl. Za Beatricine spodnjice dražbena hiša pričakuje med 570 in 1100 evri, medtem ko naj bi Viktorijina spalna srajca, obseg krila meri neverjetnih 127 centimetrov, dosegla ceno med 1700 in 2300 evri.

V hiši je 90-letna Marilyn Rose poleg oblačil našla še skrinjo za igrače in šop pisem, kar jo je neizmerno razveselilo. »Mama se seli in pomagali smo ji izprazniti hišo, jo počistiti, pri tem pa smo našli mnogo dragocenosti. S tem mislim bolj na zgodovinsko kot dejansko vrednost. Se pa mama ne spomni več, kako je prišla do teh reči, a nobeno presenečenje ni, da smo jih našli tudi na otoku, saj je kraljica Viktorija z družino tu preživela veliko časa, tu so imeli počitniško hišo,« je dejal 64-letni Tim Rose.