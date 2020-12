Bezosova bivša daruje

30 milijard ji je prinesla ločitev.

Ločitev od najpremožnejšega zemljana ji je prinesla bajno premoženje, za katero se je zavezala, da ga bo razdelila pomoči potrebnim. Svojo besedo drži, do zdaj je namreč svetu podarila skupno že pet milijard evrov.Njeno bogastvo se je, kakor moževo, v zadnjem letu še povečalo, zdaj znaša osupljivih 50 milijard in se bo po pričakovanjih še povečevalo,je trenutno najbogatejša ženska na svetu, na skupni lestvici pa zaseda 18. mesto. Ne tako zelo daleč od nekdanjega moža, s katerim sta lani po četrt stoletja zakona, v katerem so se rodili štirje otroci, podpisala najdražjo ločitveno poravnavo v zgodovini – Scottova, sicer nagrajena pisateljica, je prejela več kot 30 milijard v delnicah spletnega velikana Amazona ali četrtino deleža, medtem ko je Bezos obdržal 75 odstotkov njunih delnic in vse glasovalne pravice v podjetju. Takoj po razvezi se je Scottova pridružila pobuditerin, da bo večino svojega premoženja odstopila v dobrodelne namene, do zdaj pa se je odpovedala že petim milijardam.MacKenzie je tudi pisateljica ter ustanoviteljica in izvršna direktorica organizacije za preprečevanje ustrahovanja Bystander Revolution, dobrodelnosti pa je zapisana že vrsto let. A zadnje čase so njeni prispevki izjemno radodarni. Od začetka jeseni je po ZDA razdelila polčetrto milijardo dolarjev, točneje 380 organizacijam in izobraževalnim ustanovam, osredotoča pa se na tiste, ki jih je prizadela neenakost v zdajšnji gospodarski krizi med pandemijo. No, niti Bezos ni od muh, med drugim se je zavezal, da bo za ublažitev podnebnih sprememb namenil dobrih osem milijard evrov. Pod palcem jih ima sicer 150.